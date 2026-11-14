न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शनिवार (14 नवंबर) को भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ। कुलदीप यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है। गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे से बराड़ बार हो गए हैं। ऋषभ पंत भी टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा कि पुरुष चयन समिति ने 19 नवंबर, 2026 से वेलिंगटन में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बराड़ को भारतीय टीम में शामिल किया है। गुरनूर अब टेस्ट टीम के साथ जुड़ जाएंगे और पांचवें वनडे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

कुलदीप यादव घरेलू क्रिकेट खेलेंगे

बीसीसीआई ने आगे कहा कि आखिरी वनडे के लिए उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को नहीं लिया जाएगा। कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि वे भारत वापस जाकर घरेलू क्रिकेट खेल सकें। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं। बता दें कि कुलदीप यादव को टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। इसके बाद वह तीन वनडे भी नहीं खेले। चौथे वनडे में उन्हें मौका मिला और वह काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 8 ओवर में 73 रन दिए। भारत को 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़।

पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (डब्ल्यूके), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

टीम इंडिया 334 के लक्ष्य के सामने 89 पर ढेर

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में 244 रनों से हार झेलनी पड़ी। वनडे में यह टीम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हार है। 334 रन के लक्ष्य के सामने भारतीय टीम 89 रन पर ढेर हो गई। पूरी खबर पढ़ें।