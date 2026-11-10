स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट शृंखला से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ से फिटनेस मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंत फिटनेस संबंधी मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार (12 नवंबर) को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी टेस्ट टीम को मजबूती प्रदान करेगी।

पंत को शेष भारत की ओर से ईरानी कप में खेलते समय साइड स्ट्रेन (मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें शुरुआत में फिटनेस के आधार पर एक अनौपचारिक टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया था। वह सीओई से जरूरी ‘आरटीपी’ (रिटर्न टू प्ले) यानी खेलों में वापसी से जुड़ा प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर सके थे।

पंत पूरी तरह फिट

इस घटनाक्रम से जुड़े बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘पंत पूरी तरह फिट हैं। वह आज सीओई में मैच सिमुलेशन (मैच जैसी परिस्थिति) अभ्यास कर रहे हैं। बुधवार (11 नवंबर) को उनका एक और सिमुलेशन सत्र निर्धारित है। दोनों सत्र सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद पंत 12 नवंबर को वेलिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे।’

पंत के पास न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव

गौरतलब है कि मौजूदा भारतीय टीम में पंत उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव है। भारतीय टीम ने पिछली बार 2020 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था और पंत उस दौरे का हिस्सा थे। आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले 29 वर्षीय पंत मौजूदा टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार हैं।

पंत ने 52 टेस्ट मैच में आठ शतक और 21 अर्धशतक जड़े हैं

पंत ने 52 टेस्ट मैच में आठ शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 43 से अधिक की औसत से रन बनाये हैं। पंत भारत के लिए मुश्किल माने जाने वाले दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) देशों में से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट शतक जड़ चुके हैं।

न्यूजीलैंड में 7 साल बाद वनडे सीरीज जीत सकता है भारत

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की यह न्यूजीलैंड में 11वीं वनडे सीरीज है। 7 साल बाद भारत यहां फिर से वनडे सीरीज जीत सकता है। पूरी खबर पढ़ें।