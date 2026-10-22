भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला – विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मुकाबले में संजू सैमसन ने जीत की नींव रखी और भारत को रिकॉर्ड रन चेज करते हुए नमन धीर ने जीत तक पहुंचाया। उन्होंने कप्तान अय्यर का साथ निभाया और अंत में 15 गेंद पर 42 रन की पारी खेली। भारत ने अपना टी20 इंटरनेशनल में सबसे सफल रन चेज किया।

संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रन की पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने भी 28 गेंद पर 42 रन बनाए। भारत ने इससे पहले भी अपना संयुक्त रूप से सबसे बड़ा चेज न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 209 रन का किया था। वहीं विदेशी सरजमीं पर भी इससे पहले 2020 में ऑकलैंड के मैदान पर भारत ने 204 रन का सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल रन चेज किया था। अब टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए सबसे सफल रन चेज कर लिया है।

T20I में भारत के सबसे सफल रन चेज

226 रन: बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2026

बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2026 209 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम, 2023

बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम, 2023 209 रन: बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर, 2026

बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर, 2026 208 रन: बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2019

बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2019 207 रन: बनाम श्रीलंका, मोहाली, 2009

बनाम श्रीलंका, मोहाली, 2009 204 रन: बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2020

बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2020 202 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट, 2013

बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट, 2013 199 रन: बनाम इंग्लैंड, ब्रिस्टल, 2018

बनाम इंग्लैंड, ब्रिस्टल, 2018 198 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2016

नमन धीर और संजू सैमसन मैच के हीरो

संजू सैमसन ने पावरप्ले में भारत के लिए तूफानी बैटिंग करते हुए 23 गेंद पर पचासा जड़ा था। वहीं नमन धीर ने 15 गेंद पर नाबाद 42 रन की पारी खेलते हुए अंत में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। नमन ने अपनी 15 गेंद की पारी में एक भी डॉट बॉल नहीं खेली।

नमन धीर ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। भारत ने इस तरह सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। सीरीज का दूसरा मुकाबला अब क्राइस्टचर्च में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। संजू सैमसन को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

4️⃣2️⃣* Runs

1️⃣5️⃣ Balls

2️⃣8️⃣0️⃣ Strike Rate

5️⃣ Fours & 2️⃣ Sixes



How good was that match-winning finish from Naman Dhir? 👇



Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz#TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/4PgLm8Rbim — BCCI (@BCCI) October 22, 2026

नमनधीर के 15 गेंद में 42 रन

पहली गेंद: 1

दूसरी गेंद: 1

तीसरी गेंद: 2

चौथी गेंद: 6

पांचवीं गेंद: 4

छठी गेंद: 1

सातवीं गेंद: 1

आठवीं गेंद: 4

नौवीं गेंद: 4

दसवीं गेंद: 4

ग्यारहवीं गेंद: 2

बारहवीं गेंद: 1

तेरहवीं गेंद: 4

चौदहवीं गेंद: 1

पंद्रहवी गेंद: 6

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संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 33 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। उन्होंने साल 2026 में अपना 8वां फिफ्टी प्लस स्कोर टी20 इंटरनेशनल में बनाया। इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव नंबर 1 भारतीय बल्लेबाज हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





