भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर आखिरी वनडे सीरीज 2019 में जीती थी। उसके बाद लगातार दो मौकों पर 2020 और 2022 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। अब सात साल बाद टीम इंडिया एक बार फिर न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज अपने नाम कर सकती है। पांच मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश से धुलने के बाद भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

भारतीय टीम ने अब तक न्यूजीलैंड में सिर्फ दो वनडे सीरीज ही जीती हैं। पहली बार 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड के दौरे पर 3-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की थी। उसके 10 साल बाद 2019 में भारत ने फिर न्यूजीलैंड में 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी। अब सात साल बाद फिर से भारतीय टीम यहां वनडे सीरीज जीत सकती है। उसी बीच भारत ने दो वनडे सीरीज लगातार न्यूजीलैंड दौरे पर गंवाई हैं।

भारतीय टीम ने 1975-76 में न्यूजीलैंड के दौरे पर पहली वनडे सीरीज खेली थी। उसके बाद से अब तक यह भारत की न्यूजीलैंड दौरे पर यह 11वीं वनडे सीरीज है। इससे पहले 10 सीरीज के परिणामों की बात करें तो दो सीरीज भारत ने जीती हैं, दो ड्रॉ रही हैं और 6 सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती हैं। मौजूदा सीरीज अगर भारत ने जीती तो यह न्यूजीलैंड में उसकी तीसरी वनडे सीरीज जीत होगी।

न्यूजीलैंड में भारत की वनडे सीरीज के परिणाम

साल मैच भारत जीता न्यूजीलैंड जीता टाई सीरीज का नतीजा 1975/76 2 0 2 0 न्यूजीलैंड जीता 1980/81 2 0 2 0 न्यूजीलैंड जीता 1993/94 4 2 2 0 ड्रॉ 1998/99 5 2 2 0 ड्रॉ 2002/03 7 2 5 0 न्यूजीलैंड जीता 2008/09 5 3 1 0 भारत जीता 2013/14 5 0 4 1 न्यूजीलैंड जीता 2018/19 5 4 1 0 भारत जीता 2019/20 3 0 3 0 न्यूजीलैंड जीता 2022/23 3 0 1 0 न्यूजीलैंड जीता

(नोट: 2008/09 में एक और 1998/99 में एक मैच का नतीजा नहीं निकला। 2022/23 में दो मैच बेनतीजा रहे। इन आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा वनडे बारिश में धुला, टीम इंडिया के पास 2-0 की अजेय बढ़त

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होना था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच बारिश में धुल गया है। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर