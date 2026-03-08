टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में रविवार (6 मार्च) को भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव फ्लॉप रहे। सूर्यकुमार का यह टी20 इंटरनेशनल के किसी टूर्नामेंट में तीसरा फाइनल था और उनका शर्मनाक प्रदर्शन जारी रहा। सूर्यकुमार का फाइनल में 2 से भी कम का औसत है। उन्होंने बनाए ही 4 रन हैं। सूर्यकुमार का यह दूसरा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल है।

सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में 3 मैच की 3 पारी में 1.33 के औसत से 4 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 3 है। सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 गेंद पर 3 रन बनाए थे। वह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे। इसके बाद 2025 में एशिया कप के फाइनल में नंबर 3 पर खेले। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 5 गेंद पर 1 रन बनाए।

सूर्यकुमार यादव पहली ही गेंद पर आउट हुए

अहमदाबाद में सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर कैच आउट हुए। सूर्यकुमार यादव 16वें ओवर की छठी गेंद पर आउट हुए। वह जिमी नीशम के ओवर में तीसरा शिकार बने। सूर्यकुमार अपना पसंदीदा शॉट खेलते हुए आउट हुए।

सूर्यकुमार का रचिन ने पकड़ा शानदार कैच

सूर्यकुमार ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ गए। गेंद भी ऑफ के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। सूर्या ने शॉर्ट-आर्म जैब लगाया और रचिन रवींद्र अपने दाईं ओर दौड़े और डीप बैकवर्ड स्क्वायर-लेग पर एक लो कैच पकड़ा। उन्होंने स्लाइड करते हुए भी गेंद को खूबसूरती से जज किया। जिमी नीशम ने ओवर में 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड की वापसी कराई। उन्होंने संजू सैमसन और इशान किशन को भी आउट किया। हालांकि, भारत ने शिवम दुबे के धमाके से 255 रन बना लिए।

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन ने फाइनल में 46 गेंद पर ठोके 89 रन, 3 बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम