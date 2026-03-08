टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा पर निशाना साधा है। कैफ ने कहा कि है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार (8 मार्च) को फाइनल से पहले कैफ ने कहा कि अभिषेक को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट को कड़ा फैसला लेना होगा। दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक ने टी20 वर्ल्ड कप में संघर्ष किया। ऐसे में फाइनल में उन्हें खेलना चाहिए या नहीं इसे लेकर बहस हो रही है।
इस बीच कैफ ने कहा है कि भारतीय टीम दुविधा में है। कुछ लोगों का तर्क है कि अभिषेक को खेलना चाहिए क्योंकि पिछली बार आउट-ऑफ-फॉर्म विराट कोहली ने भारत को फाइनल जिताया था। कैफ का मनाना है कि कोहली का उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि कोहली आईसीसी इवेंट्स के किंग हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि रिंकू सिंह को मौका दिया जाए, जो संजू सैमसन की तरह शानदार वापसी कर सकते हैं।
कैफ ने क्या कहा?
कैफ ने कहा, ‘अभिषेक शर्मा को लेकर कड़ा फैसला लेना होगा। कुछ का कहना है कि उन्हें आज खेलना चाहिए क्योंकि पिछली बार आउट-ऑफ-फॉर्म कोहली ने भारत को फाइनल जिताया था, लेकिन कोहली तो आईसीसी इवेंट्स के किंग हैं। कुछ का कहना है कि उनकी जगह रिंकू को लेना चाहिए जो संजू सैमसन की तरह शानदार वापसी कर सकते हैं। दुविधा!!!’
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक का प्रदर्शन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब थी। वह ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे। अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ वह खाता नहीं खोल पाए थे। इसके बाद 4 पारियों में उन्होंने एक अर्धशतक समेत 89 रन बनाए। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। अभिषेक भले ही फॉर्म में न हों, लेकिन फाइनल में उनके बाहर होने की संभावना नहीं है।
