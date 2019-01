India vs New Zealand, Ind vs NZ T20 2019 Series Squad, Schedule: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर डैरिल मिशेल और तेज गेंदबाज ब्‍लेयर टिकनर को पहली बार टीम में जगह दी गई है। मिशेल को सीरीज के तीनों मैचों के लिए चुना गया है जबकि टिकनर तीसरे टी20 में लॉकी फर्ग्‍युसन की जगह लेंगे। केन विलियसमन एक बार फिर न्‍यूजीलैंड की सबसे छोटे फॉर्मेट में कमान संभालेंगे। टीम के प्रमुख गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ड को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। हेनरी निकल्‍स, ग्‍लेन फिलिप्‍स और सेथ रांस को टीम में जगह नहीं मिली है।

मिशेल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्‍ट्स की ओर से खेलते हैं और इस सीरीज के दौरान घरेलू टूर्नामेंट Twenty20 Super Smash और न्‍यूजीलैंड ए के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले सप्‍ताह उन्‍होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्‍ट्स की ओर से 23 गेंद में 61 रनों की पारी खेली थी। उन्‍हें डेथ ओवर्स में प्रभावी गेंदबाज के रूप में देखा जा रहा है। चोटिल जिमी नीशम की जगह टीम में शामिल किए गए डग ब्रेसवेल ने वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से टी20 टीम में जगह बरकरार रखी है।

न्‍यूजीलैंड के चयनकर्ता गेविन लारसेन ने कहा, “डैरिल ने बल्‍ले से अपनी अहम‍ियत दिखाई है और नाइट्स (टीम) के लिए बुरे वक्‍त में गेंदबाजी भी की है। ब्‍लेयर का उनकी टीम के साथी और विरोधी भी सम्‍मान करते हैं क्‍योंकि वो भारी गेंद को अच्‍छी रफ्तार से फेंकते हैं।”

भारत के खिलाफ न्‍यूजीलैंड की टी20 टीम इस प्रकार है: केन विलियमसन (कप्‍तान), कॉलिन डि ग्रांडहोम, डग ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्‍युसन (पहले और दूसरे मैच के लिए), रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, स्‍कॉट कग्‍गेलेजिन, कॉलिन मुनरो, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ब्‍लेयर टिकनर (अंतिम मैच के लिए)।

