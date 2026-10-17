न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी को गंभीरता से ले रहे भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने दौरे पर अपने खर्चे पर चार से पांच नेट गेंदबाज ले जाएंगे। विदेश दौरों पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भी खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए नेट गेंदबाजों की व्यवस्था करता है, लेकिन किसी भारतीय क्रिकेटर की ओर से अपने खर्च पर गेंदबाजों का अलग समूह ले जाने का यह पहला मामला माना जा रहा है।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया , ‘गिल न्यूजीलैंड दौरे के लिए 23 या 24 अक्टूबर को रवाना हो सकते हैं। उनके साथ जाने वाले चार से पांच गेंदबाजों के यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान वह स्वयं करेंगे।’ गिल व्यस्त कार्यक्रम के कारण न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारत ए के टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेलने हैं। ऐसे में वह टेस्ट तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय निकालने के उद्देश्य से पहले ही न्यूजीलैंड रवाना होंगे। इससे उन्हें वहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और लाल गेंद से अपने खेल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।

न्यूजीलैंड का दौरा आसान नहीं रहने वाला

गिल के लिए न्यूजीलैंड का दौरा आसान नहीं रहने वाला है। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 754 रन बनाए थे। अब न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनकी तकनीक और धैर्य की परीक्षा होगी। निजी नेट गेंदबाजों के साथ अभ्यास करने से उन्हें अलग-अलग तरह की गेंदबाजी का सामना करने और टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों अहम

26 वर्षीय गिल व्यक्तिगत कारणों से पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में नहीं खेले थे। हालांकि, वह छत्तीसगढ़ के खिलाफ 18 अक्टूबर से मुल्लांपुर में शुरू होने वाले पंजाब के दूसरे मैच में वापसी करने वाले हैं। यह मुकाबला न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले गिल को लाल गेंद से मैच अभ्यास का अवसर देगा। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की संभावनाओं के लिहाज से गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों अहम होंगी। ऐसे में वह घरेलू क्रिकेट के अनुभव और विशेष नेट अभ्यास के जरिए टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। इस सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और अंशुल कम्बोज का टीम में चयन हुआ है। वहीं मानव सुतार और गुरनूर बराड़ टीम से बाहर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।