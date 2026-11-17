विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को मजबूत करने के इरादे से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार 17 नवंबर 2026 को संकेत दिया कि भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों और सात विशेषज्ञ बल्लेबाजों के संयोजन के साथ मैदान पर उतर सकती है।

शुभमन गिल ने साफ किया कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों और मैच के दौरान पिच के बदलते मिजाज को देखते हुए तेज गेंदबाजों का चयन किया जाएगा। शुभमन गिल ने इसके साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फॉर्म और फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए उनका पूरा समर्थन किया।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार 19 नवंबर 2026 से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जाना है। वेलिंगटन टेस्ट से पहले शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने के संकेत तो दिये, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि चार पूर्ण तेज गेंदबाज होंगे या तीन तेज गेंदबाजों के साथ एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह दी जाएगी।

शुभमन गिल ने कहा, ‘‘हमने यहां जो टेस्ट मैच देखे हैं। उनमें पहले दो दिन अलग खेल होता है और अगले तीन दिन थोड़े अलग खेल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम एक ऐसा पेस अटैक चाहते हैं जो स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ ही पिच के फ्लैट होने की स्थिति में भी प्रभावी हो।’’

शुभमन गिल ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वे कौन होंगे। हमने कई बार देखा है कि तीसरे, चौथे और पांचवें दिन पिच सपाट हो जाती है। खासकर जब गेंद पुरानी हो जाती है। ऐसे में हमें अपनी तेज गेंदबाजी में एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत है, जिसके पास अच्छी रफ्तार हो और जो लगातार सही जगह पर गेंद डाल सके।’’

शुभमन गिल ने कहा, ‘‘इसके अलावा, एक छोर से गेंदबाजी पर नियंत्रण रखने के लिए स्पिनर भी जरूरी है। यहां तेज हवाएं भी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती हैं। हवा के विपरीत गेंदबाजी करने पर तेज गेंदबाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका असर भी कम हो जाता है, इसलिए टीम संयोजन तय करते समय हम इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे।’’

भारत की प्लेइंग इलेवन में रविंद्र जडेजा इकलौते स्पिनर हो सकते हैं। वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बल्लेबाजी क्रम को लेकर शुभमन गिल ने कहा, ‘‘हम सात विशेषज्ञ बल्लेबाजों के साथ खेलने की योजना बना रहे हैं। आठवें और नौवें नंबर पर कौन खेलेगा, यह अभी तय करना है।’’

शुभमन गिल ने कहा, ‘‘आकाश दीप और अंशुल कम्बोज दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। नितीश कुमार रेड्डी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि टीम के लिए कौन सा संयोजन बेहतर रहेगा और हम किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहते हैं।’’

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़।

न्यूजीलैंड को झटका, भारत के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे सैंटनर; 1 टेस्ट खेलने वाले ऑलराउंडर की हुई एंट्री

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। मिचेल सैंटनर दाएं हाथ में फ्रैक्चर के कारण दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने वाले ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में शामिल किया गया है। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)