IND vs NZ: संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गजब की पारी खेलते हुए 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर धैर्य के साथ अपनी पारी आगे बढ़ाने लगे। संजू शतक के करीब जा ही रहे थे कि वो 89 रन पर आउट हो गए। संजू ने 89 रन बनाने के साथ ही विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की तरफ से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले प्लेयर बने।

संजू ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने फाइनल में 46 गेंदों पर 89 रन की पारी खेली और इस दौरान 8 छक्के और 5 चौके भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस मैच के दौरान 193.48 का रहा। संजू अपनी इस पारी के दम पर कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और फाइनल में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले प्लेयर बने। कोहली ने साल 2014 फाइनल में भारत के लिए 77 रन की पारी खेली थी।

संजू ने मार्लन सैमुअल्स का भी तोड़ा रिकॉर्ड

संजू भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले प्लेयर तो बने ही साथ ही साथ वो ओवरऑल भी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर भी बने। उन्होंने मार्लन सैमुअल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 रन की पारी खेली। यही नहीं उन्होंने केन विलियम्स को भी पीछे छोड़ा जिन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन की पारी खेली थी।

T20WC फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर

89 रन – संजू सैमसन बनाम न्यूजीलैंड

85* रन – मार्लन सैमुअल्स बनाम इंग्लैंड

85 रन – केन विलियमसन बनाम ऑस्ट्रेलिया

78 रन – मार्लन सैमुअल्स बनाम श्रीलंका

77* रन – मिचेल मार्श बनाम न्यूजीलैंड

