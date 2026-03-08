संजू सैमसन एक ऐसी कहानी बनकर उभरे हैं जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कारनामों के साथ सालों तक याद रखा जाएगा। संजू की जगह एक वक्त टीम में नहीं बन रही थी और वह बाहर हो गए थे। उसके बाद जब टीम हारी और ओपनिंग समस्या बनी फिर उन्होंने वापसी की। संजू सैमसन ने सुपर 8 के आखिरी मैच, सेमीफाइनल और फिर फाइनल तीनों में बेहतरीन पारियां खेलीं। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू ने 46 गेंद पर 89 रन ठोके और कई बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम किए।

संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में 24 छक्के भी पूरे किए। अभी तक मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में यह किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के हैं। वहीं किसी टी20 टूर्नामेंट, टी20 सीरीज में यह किसी भी भारतीय के सबसे ज्यादा छक्के हैं। अभिषेक शर्मा ने 2025 में इंग्लैंड सीरीज में 22 छक्के लगाए थे। वहीं फिन एलन इस टूर्नामेंट में 20 छक्के लगा चुके हैं और दूसरी पारी में वह खेलने उतरेंगे। आइए जानते हैं संजू सैमसन के तीन बड़े रिकॉर्ड के बारे में:-

1- टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय और ओवरऑल 7वें बल्लेबाज

3 : महेला जयवर्धने (2010)

महेला जयवर्धने (2010) 3 : विराट कोहली (2016,2021)

विराट कोहली (2016,2021) 3 : बाबर आजम (2021)

बाबर आजम (2021) 3 : केएल राहुल (2021)

केएल राहुल (2021) 3 : कुसल मेंडिस (2026)

कुसल मेंडिस (2026) 3 : साहिबजादा फरहान (2026)

साहिबजादा फरहान (2026) 3 : संजू सैमसन (2026)

2- टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी

शाहिद अफरीदी: 2009 टी20 वर्ल्ड कप

2009 टी20 वर्ल्ड कप विराट कोहली: 2014 टी20 वर्ल्ड कप

2014 टी20 वर्ल्ड कप संजू सैमसन: 2026 टी20 वर्ल्ड कप

3- टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

89 रन: संजू सैमसन (v NZ)*

संजू सैमसन (v NZ)* 85* रन: मार्लन सैमुअल्स (v ENG)

मार्लन सैमुअल्स (v ENG) 85 रन: केन विलियम्सन (v AUS)

केन विलियम्सन (v AUS) 78 रन: मार्लन सैमुअल्स (v SL)

मार्लन सैमुअल्स (v SL) 77* रन: मिचेल मार्श (v NZ)

मिचेल मार्श (v NZ) 77 रन: विराट कोहली (v SL)

विराट कोहली (v SL) 76 रन: विराट कोहली (v SA)

विराट कोहली (v SA) 75 रन: गौतम गंभीर (v PAK)

यह भी पढ़ें- IND vs NZ: संजू सैमसन का लगातार तीसरा पचासा; टीम इंडिया का चैंपियन बनना तय? जानें बेहतरीन संयोग

यह भी पढ़ें- IND vs NZ: अभिषेक-संजू की जोड़ी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा