भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है। कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं और उपकप्तान आखिरी दो वनडे के लिए इशान किशन हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में मौका मिला है और उनका नाम टीम लिस्ट में रोहित के साथ दूसरे नंबर पर था। यानी रोहित और ऋतुराज पारी की शुरुआत करेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है।

मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं मिला है। कुलदीप यादव को इस मैच की प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। कुलदीप अंशुल कम्बोज की जगह टीम में आए हैं। गिल की जगह ऋतुराज की एंट्री हुई और केएल राहुल की जगह बतौर विकेटकीपर पोजिशन संभालेंगे उपकप्तान इशान किशन। यानी इस मैच में टीम इंडिया तीन तेज गेंदबाजों के साथ ही उतरी है। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। नमन धीर टीम के छठे गेंदबाजी ऑप्शन रहेंगे।

चौथे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर)अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड की चौथे वनडे के लिए प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, फिन एलन, निक केली, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन।

#TeamIndia Captain @ShreyasIyer15 wins the toss and elects to bowl first at the Bay Oval.



Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan and Kuldeep Yadav come into the Playing XI.



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चौथे वनडे के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग।

IND vs NZ LIVE Score: यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे वनडे मैच का स्कोरकार्ड और सभी अपडेट्स

IND vs NZ 4th ODI Cricket Match, India vs New Zealand Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। भारत ने फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड, लाइव अपडेट्स समेत सभी जानकारी यहां उपलब्ध हैं। क्लिक करें और देखें सभी लाइव अपडेट्स









