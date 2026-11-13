न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पहले ओवर में 0 रन पर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए। मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन शुरुआत की और वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। यह एकदिवसीय इंटरनेशनल में पहला ऐसा मौका था जब किसी कीवी गेंदबाज ने पारी का पहला ओवर ट्रिपल विकेट मेडन डाला।

अगर दुनियाभर की बात करें तो श्रीलंकाई दिग्गज चामिंडा वास पहले ओवर में मेडन के साथ 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। भारत के लिए भी यह पहली बार हुआ जब पहले तीन विकेट वनडे मुकाबले में शून्य पर ही गिर गए। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का किसी वनडे मैच में एकसाथ खाता नहीं खुला, यह भी सिर्फ दूसरा ऐसा मौका ही था। इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपने पहले वनडे मैच में बतौर कप्तान खाता नहीं खोल पाए।

16 साल बाद रोहित-विराट का ODI में एकसाथ नहीं खुला खाता

माउंट माउंगानुई वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एकसाथ शून्य पर आउट हुए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दूसरा ऐसा मौका है जब वनडे मैच की पारी में दोनों का एकसाथ खाता नहीं खुला। आखिरी बार 2010 में डाम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा हुआ था, जब विराट और रोहित दोनों खाता नहीं खोल पाए थे। यह वही मुकाबला था जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 99 रन पर नाबाद रहते हुए भारत को जीत दिलाई थी और सूरज रंदीव ने नो बॉल फेंकते हुए उनका शतक नहीं होने दिया था।

रोहित शर्मा पहली बार पारी की पहली गेंद पर आउट

रोहित शर्मा इस पारी की पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। यह उनके लिए पहला ऐसा मौका था जब वह पारी की पहली गेंद पर आउट हुए। इस मामले में सौरव गांगुली और वीरेंद्र सबसे ज्यादा 3-3 बार वनडे मैच की पारी की पहली गेंद पर आउट हुए हैं। जबकि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्णमचारी श्रीकांत, मनोज प्रभाकर भी एक-एक बार पारी की पहली गेंद पर आउट हुए थे।

वनडे इंटरनेशनल में 0 पर पहले तीन विकेट गंवाने वाली टीमों की लिस्ट

पाकिस्तान: vs NZ, एजबेस्टन, वनडे वर्ल्ड कप 1983

vs NZ, एजबेस्टन, वनडे वर्ल्ड कप 1983 पाकिस्तान: vs SA, लाहौर, 1997

vs SA, लाहौर, 1997 बांग्लादेश: vs SL, पीटरमैरिट्जबर्ग, वनडे वर्ल्ड कप 2003

vs SL, पीटरमैरिट्जबर्ग, वनडे वर्ल्ड कप 2003 ऑस्ट्रेलिया: vs BAN, मीरपुर, 2026

vs BAN, मीरपुर, 2026 भारत: vs NZ, माउंट माउंगानुई, 2026*

IND vs NZ: आकिब, गुरनूर, अक्षर के 2-2 विकेट, विल यंग ने जड़ा शतक; चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 334 का लक्ष्य

टॉस हारकर पहले खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 333 रन बनाए। विल यंग ने 125 और टिम सीफर्ट ने 58 रनों की पारी खेली। आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





