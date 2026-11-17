कंधे की चोट के कारण करीब दो महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र वापसी के लिए तैयार हैं। भारत के खिलाफ 19 नवंबर 2026 से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 26 वर्षीय रविंद्र मैदान पर उतरेंगे। सितंबर में एक प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग के दौरान डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश में उनका कंधा डिस्लोकेट (अपनी जगह से खिसक जाना) हो गया था।

रचिन रविंद्र ने आखिरी बार जून में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही रचिन रविंद्र अपनी फिटनेस हासिल करने में जुटे थे। रचिन रविंद्र ने इसके बाद करीब आठ सप्ताह तक रिहैबिलिटेशन किया और पिछले तीन-चार सप्ताह बल्लेबाजी की तैयारी में बिताए। अब घरेलू मैदान पर वापसी को लेकर वह काफी उत्साहित हैं।

रचिन रविंद्र भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालिया सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेले गए। चोट के कारण रचिन रविंद्र को ये सभी मैच बाहर बैठकर देखने पड़े। रचिन रविंद्र ने माना कि साथियों को मैदान पर खेलते देख उन्हें भी खेलने का मन करता था। हालांकि, अब घरेलू मैदान पर वापसी को लेकर वह काफी उत्साहित हैं।

रचिन रविंद्र ने टेस्ट सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘टीवी पर साथियों को खेलते हुए देखना थोड़ा मुश्किल था। आपको लगता है कि काश आप भी मैदान पर होते। मैं वेलिंगटन में खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं, खासकर इसलिए क्योंकि यह घरेलू मैदान है।’’

रचिन रविंद्र ने चोट से उबरने के लिए आठ सप्ताह तक रिहैबिलिटेशन किया। इस दौरान न्यूजीलैंड टीम के डॉक्टरों, फिजियो और फिटनेस ट्रेनरों ने उनकी मदद की। शुरुआती रिकवरी पूरी होने के बाद उन्होंने आखिरी तीन-चार सप्ताह बल्लेबाजी का अभ्यास करने में बिताए। इस दौरान उनका पूरा ध्यान टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर था।

रचिन रविंद्र ने कहा, ‘‘चोट से उबरने के लिए मुझे काफी रिहैबिलिटेशन करना पड़ा। कंधे के अपनी जगह से खिसकने के बाद रिकवरी में आठ सप्ताह लगे। इस दौरान डॉक्टरों, फिजियो और फिटनेस ट्रेनरों ने मेरी काफी मदद की। पिछले तीन-चार सप्ताह में मुझे बल्लेबाजी का अच्छा अभ्यास करने का मौका मिला।’’

रचिन रविंद्र को लाल गेंद से अभ्यास करने का मिला पर्याप्त मौका

रचिन रविंद्र ने बताया कि इस बार टेस्ट क्रिकेट की तैयारी के लिए लगातार समय मिलना उनके लिए अच्छा अनुभव रहा। आमतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक टूर्नामेंट के बाद दूसरे टूर्नामेंट या एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में उन्हें अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से अभ्यास करना पड़ता है। हालांकि, इस बार रचिन रविंद्र को पूरा ध्यान लाल गेंद क्रिकेट पर लगाने का मौका मिला।

रचिन रविंद्र ने कहा, ‘‘यह अच्छा रहा कि मुझे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान देने का मौका मिला। वनडे क्रिकेट में भी कई बार टेस्ट मैच जैसी बल्लेबाजी करनी पड़ती है, लेकिन इस बार लाल गेंद और सफेद पैड के साथ अभ्यास करना अच्छा लगा। मुझे अपनी गति से बल्लेबाजी करने और बिना किसी अतिरिक्त दबाव के तैयारी करने का मौका मिला। आमतौर पर हमें इस तरह लगातार टेस्ट क्रिकेट का अभ्यास करने का समय नहीं मिलता।’’

बेसिन रिजर्व की पिच पर भी रखी राय

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए रचिन रविंद्र ने बेसिन रिजर्व की पिच को लेकर भी अपनी राय रखी। उनका मानना है कि इस मैदान की पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि, यहां बल्लेबाजों को अच्छा उछाल और गेंद में तेजी भी देखने को मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में इस मैदान पर कई रोमांचक टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं।

रचिन रविंद्र ने बेसिन रिजर्व की पिच को लेकर कहा कि न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचों के दौरान पिच जितनी दिखती है, उससे बेहतर खेलती है। पिच पर घास और हरापन देखकर ऐसा लग सकता है कि गेंद काफी स्विंग या सीम होगी और बल्लेबाजों को परेशानी होगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। रचिन रविंद्र के मुताबिक, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलना सामान्य बात है।

नई गेंद से मिलेगी गेंदबाजों को मदद

रचिन रविंद्र ने कहा, ‘‘कई लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड में टेस्ट पिचें देखने में जैसी लगती हैं, उससे बेहतर खेलती हैं। घास और हरापन देखकर लगता है कि पता नहीं गेंद कितना सीम करेगी और कितना उछाल लेगी, लेकिन यह सामान्य टेस्ट पिच है। नई गेंद से गेंदबाजों को मदद मिलना स्वाभाविक है।’’

रचिन रविंद्र ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बेसिन रिजर्व में कई अच्छे स्कोर बने हैं और रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिले हैं। रचिन रविंद3 को उम्मीद है कि इस बार भी पिच पर अच्छी उछाल और गेंद में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि, न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को स्पिनरों के मुकाबले ज्यादा मदद मिलने की संभावना रहती है।

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। इस दौरे में पारंपरिक बॉक्सिंग डे और नए साल के मौके पर होने वाले टेस्ट मैच भी शामिल हैं।

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरने से पहले न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसके 72.22 प्रतिशत अंक हैं, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका 71.43 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ऐसे में रचिन रविंद्र की वापसी न्यूजीलैंड के लिए अहम है। टीम की कोशिश भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर अंक तालिका में अपनी बढ़त बनाए रखने की होगी।

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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों और सात बल्लेबाजों के साथ उतरने की तैयारी में है। कप्तान शुभमन गिल ने प्लेइंग XI को लेकर संकेत दिए हैं। शुभमन गिल ने ऋषभ पंत की फिटनेस और फॉर्म पर उठ रहे सवालों को भी खारिज किया। भारत की नजर WTC फाइनल में जगह बनाने पर है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)