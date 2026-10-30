भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा शुक्रवार (30 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शनिवार (31 अक्टूबर) से शुरू होने वाले दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है।

नितीश कुमार रेड्डी को तीसरे मैच के लिए इंडिया ए स्क्वाड में चुना गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान प्रसिद्ध की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवरों की सीरीजी के लिए टीम में उनका शामिल होना, उनकी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था।

इंडिया ए

यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी (तीसरे मैच के लिए)।

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Prasidh Krishna ruled out of ODI series.

Mohd. Siraj will join the India A squad for the 2nd four-day game.

Nitish Kumar Reddy will link up with the India A squad for the 3rd four-day game



More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/qGIF5AL2uG — BCCI (@BCCI) October 30, 2026

पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए)

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड में होगा। इस मैच में भारतीय टीम प्लेइंग 11 में दो बदलाव कर सकती है। वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को बाहर होना पड़ सकता है। इशान किशन की वापसी हो सकती है। चोट के कारण दूसरे और तीसरे टी20 में नहीं खेले थे। पूरी खबर पढ़ें।