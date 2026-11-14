India vs New Zealand Playing 11: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पांचवां मैच रविवार (15 नवंबर) को माउंट मौनगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। वह चौथे मैच में 244 रनों की करारी हार को भुलाकर सीरीज जीतने के इरादे उतरेगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम शानदार वापसी के लय बरकरार रखते हुए सीरीज बराबर करना चाहेगी। आखिरी मैच से पहले गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम से जुड़ने के लिए रिलीज कर दिया गया। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव संभव है।

गुरनूर की अनुपस्थिति में यश दुबे को डेब्यू का मौका मिल सकता है। इसके अलावा बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का यह इस दौरे का आखिरी मैच होगा। वहीं इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव सिर्फ एक ही मैच खेले हैं। ऐसे में तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र को मौका मिलने की संभावना नहीं है। मोहम्मद सिराज भी टेस्ट टीम का हिस्सा,जो 18 नवंबर से शुरू होना है। उनके भी आखिरी वनडे में खेलने की संभावना नहीं है।

भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।

मैट हेनरी और काइल जेमीसन बाहर

चौथे वनडे में शानदार प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी बदलाव तय है। हालांकि, चौथे वनडे में 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी और काइल जेमीसन उपलब्ध नहीं होंगे। दोनों टेस्ट टीम के साथ तैयारियों के लिए जुड़ गए हैं। इनमें से एक जगह जैकब डफी को मिलनी चाहिए, जबकि दूसरी जगह के लिए ब्लेयर टिकनर (अगर वे कनकशन से उबर जाते हैं) और ब्रेट रैंडेल (जिन्होंने अभी तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है) के बीच मुकाबला होगा। जोश क्लार्कसन ऑलराउंडर होने के कारण क्रिस्टियन क्लार्क की जगह ले सकते हैं। बल्लेबाजी के एक स्थान के लिए मिच हे और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के बीच मुकाबला हो सकता है।

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11

विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट/मिच हे, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/जोश क्लार्कसन, मैट फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर/ब्रेट रैंडेल।

टीम इंडिया 334 के लक्ष्य के सामने 89 पर ढेर

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में 244 रनों से हार झेलनी पड़ी। वनडे में यह टीम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हार है। 334 रन के लक्ष्य के सामने भारतीय टीम 89 रन पर ढेर हो गई। पूरी खबर पढ़ें।