India vs New Zealand 3rd ODI Playing 11 in Hindi: न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया (India Tour of New Zealand) बुधवार को आखिरी वनडे खेलेगी। पहले वनडे (1st ODI) में टीम इंडिया (Team India) को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा मैच (2nd ODI) बारिश से धुल गया था। ऐसे में अब शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुआई वाली टीम सीरीज नहीं जीत पाएगी। पहले वनडे (1st ODI) में हार के बाद टीम इंडिया ने दूसरे वनडे (2nd ODI) में दो बदलाव किए थे। संजू सैमसन (Sanju Samson) और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की जगह दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) और (Deepak Chahar) को मौका मिला था।

ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को मिलेगा मौका? (Sanju Samson will get chance at the place of Rishabh Pant?)

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे (IND vs NZ 3rd ODI) में संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 (Team India Playing 11) में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह मौका मिल सकता है। इसका कारण है कि बांग्लादेश दौरे (India Tour of Bangladesh) के लिए चुनी गई टीम में संजू सैमसन (Sanju Samson) का चयन हुआ है, ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे (IND vs NZ 3rd ODI) में वह खेल सकते हैं, ऐसे में दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) भी प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। इसके अलावा कोई और बदलाव की संभावना नहीं है। यानी कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को बेंच पर बैठे रहना पड़ सकता है।

आखिरी वनडे भी खेलेंगे युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal will Play Last ODI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में (IND vs NZ 2nd ODI) में युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को पहले वनडे में साधारण प्रदर्शन के बाद भी मौका मिला था। इसे देखकर लगता है कि टीम मैनेजमेंट आखिरी वनडे में भी चहल के साथ ही जाएगा, क्योंकि दूसरे मैच में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। इसके अलावा दीपक चाहर (Deepak Chahar) भी टीम में बने रहेंगे। उमरान मलिक (Umran Malik) और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने पहले मैच में डेब्यू किया था। दोनों को इस मैच में भी खेलने का मौका मिलेगा।

तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 (Team India Playing 11 Probable for 3rd ODI)

शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, ऋषभ पंत/संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 (New Zealand Playing 11 Probable for 3rd ODI)

फिन एलन, डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), टॉम लैथम (विकेटकीपर), डरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्युसन।