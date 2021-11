Live

IND vs NZ 3rd T20 Playing 11 Dream 11 Team Prediction: आवेश खान को मिल सकता है डेब्यू का मौका, ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

India vs New Zealand, Playing 11 Team For Today’s T20I Match, Toss Details: भारत आज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है।