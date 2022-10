T20 WC India vs New Zealand Warm Up Match Live Score: टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैच में बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना ब्रिस्बेन के गाबा में होगा। इस मैच के धुलने का खतरा है। मेलबर्न में बारिश हो रही है और इसके कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर्म अप मैच धुल गया। अफगानिस्तान की टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की, लेकिन पाकिस्तान की टीम केवल 2.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई।

भारत ने अब तक 3 अभ्यास मैच खेले हैं और उनमें से 2 जीते हैं, एक बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया को 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से हाई वोल्टेज मैच खेलना है। इस बीच न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच खेला है, जिसमें उसे 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम 22 अक्टूबर को अपने पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले मोमेंटम हासिल करने की कोशिश करेगी। अफ्रीका के खिलाफ टीम 98 रन पर ही सिमट गई थी।

T20 World Cup: अफगान कप्तान ने डेथ ओवर्स में की पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई, शाहीन अफरीदी ने अंतिम 2 ओवर में लुटाए 25 रन

ICC World Twenty20 Warm-up Matches, 2022 The Gabba, Brisbane 19 October 2022 New Zealand vs India Match Yet To Begin ( Day – Match 15 ) Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT)

Live Updates

T20 WC India vs New Zealand Warm Up Match Live Score: शाहीन शाह अफरीदी से पहले रोहित शर्मा का ट्रेंट बोल्ट से सामना दिलचस्प होगा।

पाकिस्तान टीम 2.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान की टीम ने मोहम्मद नबी के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 2.2 ओवर में बगैर किसी विकेट के 19 रन बनाए। इसके बाद बारिश शुरू हो गई और फिर मैच नहीं हो सका। भारत-न्यूजीलैंड वॉर्म अप मैच पर बारिश का साया टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वॉर्म अप मैच में भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना मेलबर्न के गाबा स्टेडियम में होना है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 पर शुरू होना है। इस मैच पर बारिश का साया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर्म मैच धुल गया है।