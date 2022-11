India vs New Zealand 2nd T20 Match 2022 Live Score in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 20 नवंबर 2022 को माउंट मोनगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। यह मैदान जिस जगह स्थित है, उसे ‘बे ऑफ प्लेंटी’ कहा जाता है। ‘बे ओवल’ मैदान की बाउंड्री काफी बड़ी हैं और यह एक खुला मैदान है जो वेलिंगटन में नहीं था।

मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होना है। वेलिंगटन में सीरीज का शुरुआती मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। युवा भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। कप्तान हार्दिक पंड्या की निगाहें कुछ ‘गेम टाइम’ हासिल करने पर लगी होंगी।

ये है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर/संजू सैमसन/दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक/हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह।

ये है न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन।

India in New Zealand, 3 T20I Series, 2022 Bay Oval, Mount Maunganui 20 November 2022 New Zealand vs India Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I ) Match begins at 12:00 IST (06:30 GMT)

