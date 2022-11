Live

IND vs NZ 1st ODI Live Score : थोड़ी देर में टॉस, न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहला वनडे से जुड़े अपडेट्स

India vs New Zealand 1st ODI Match 2022 Live Cricket Score Updates in Hindi: भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। इसके अलावा Jansatta.com पर भी मैच से जुड़े अपडेट्स पा सकते हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच 2022 लाइव क्रिकेट स्कोर।

Go to Live Updates India vs New Zealand 1st ODI Live Score in Hindi: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को ऑकलैंड (Auckland) के ईडेन पार्क (Eden Park) में खेला जाएगा। भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की। शिखर धवन टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे, जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे। सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से हैं, जबकि डेवोन कॉनवे, मिशेल सेंटनर और टिम साउथी न्यूजीलैंड की ओर से महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। India in New Zealand, 3 ODI Series, 2022 Eden Park, Auckland 25 November 2022 New Zealand vs India Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI ) Match begins at 07:00 IST (01:30 GMT) Live Updates India vs New Zealand 1st ODI Match Live Cricket Score Updates: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह वनडे में डेब्यू कर सकते हैं। India vs New Zealand 1st ODI Match Live Cricket Score Updates:टी20 प्रारूप में पुराना रवैया अपनाने के कारण आलोचना झेल रही भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाली तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला से अगले साल होने वाले 50 ओवरों के विश्वकप की तैयारियों की भी शुरुआत करेगी। भारत को 2020 में विराट कोहली की अगुवाई में न्यूजीलैंड के हाथों श्रृंखला में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था और टीम अतीत की इस हार को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी। भारत में होने वाले वनडे विश्वकप के शुरू होने में अब केवल 11 महीने का समय बचा है तथा शुक्रवार से शुरू होने वाली श्रृंखला से भारत के मध्यक्रम और गेंदबाजी आक्रमण को लेकर हर किसी को शुरुआती ‘आइडिया’ मिल जाएगा। भारत के पांच सीनियर खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली, टीम प्रबंधन के प्रिय केएल राहुल, तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह और वनडे में नंबर एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं और ऐसे में कुछ हद तक यह पता चल जाएगा टीम किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सभी सीनियर खिलाड़ियों को अब अधिक से अधिक वनडे क्रिकेट खेलना होगा जिसकी शुरुआत बांग्लादेश श्रृंखला से होगी। उनकी वापसी के बाद टीम संयोजन में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इन सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में शिखर धवन टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दो वर्षों में वनडे में लगभग 1000 रन बनाए हैं। पिछले दो वर्षों में वह केवल इसी प्रारूप में खेले हैं।