भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 226 रन का ऐतिहासिक रन चेज करते हुए 4 विकेट से जीता था। उस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन चोटिल हो गए थे। इशान के दूसरे टी20 मुकाबले से बाहर होने की जानकारी बीसीसीआई ने पहले साझा की थी। अब दूसरे मुकाबले के लिए बोर्ड ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान किया है।

भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में पहली बार कुमार कुशाग्र का चयन किया गया है। उन्हें बीसीसीआई की रिलीज के मुताबिक दूसरे टी20 में इशान किशन के बाहर होने के बाद बतौर कवर टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि कुमार कुशाग्र क्राइस्टचर्च में इंडिया ए के साथ अनौपचारिक टेस्ट के लिए मौजूद थे। इसी कारण उन्हें दूसरे मैच के लिए टीम के 20 स्क्वाड के साथ जोड़ा गया है।

दूसरे टी20 के लिए भारत का बदला हुआ स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी।

इशान किशन को क्या हुआ?

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और मौजूदा आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज इशान किशन पहले टी20 के दौरान चोटिल हुए थे। उनके दाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों में चोट आई थी। इसी कारण वह फिलहाल दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं। अब वह तीसरे मुकाबले के लिए फिट होंगे या नहीं, इस पर अगले अपडेट का इंतजार रहेगा। कुशाग्र को मौका मिलेगा टीम में डेब्यू का, यह मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इशान के बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी टीम में आ सकते हैं।

कुमार कुशाग्र का कैसा है करियर रिकॉर्ड

कुमार कुशाग्र को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सीरीज के चौथे व पांचवें वनडे मैचों के लिए भी कुमार कुशाग्र का चयन हुआ था। वह वनडे से पहले अब टी20 में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम से जुड़ेंगे। उनके नाम अब तक 38 फर्स्ट क्लास मैचों की 61 पारियों में 2507 रन बनाए और 266 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं 40 लिस्ट ए मैचों की 35 पारियों में उनके नाम 1387 रन दर्ज हैं और 2 शतक व 10 अर्धशतक वह लगा चुके हैं। वहीं 31 टी20 पारियों में भी कुशाग्र 145.18 के स्ट्राइक रेट और 27 से ऊपर की औसत से 694 रन बना चुके हैं, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं।

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Ishan Kishan ruled out of 2️⃣nd T20I due to injury; Kumar Kushagra added as cover.



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