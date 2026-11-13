माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की पारी के दूसरे ओवर में ही विल यंग को दो जीवनदान मिले थे। आकिब नबी दार की गेंद यंग को समझ नहीं आ रही थीं। गेंद के मूवमेंट ने दो बार कीवी ओपनर को चकमा दिया लेकिन भारतीय फील्डिंग ने निराश किया। दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित शर्मा ने स्लिप पर यंग का कैच छोड़ा। फिर आखिरी गेंद पर इशान किशन ने भी उनका कैच छोड़ दिया।

विल यंग को दोनों मौके तब मिले जब वह 5 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद 88 गेंद पर उन्होंने इस मैच में शतक जड़ दिया और 125 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा और इशान किशन की यह दो बड़ी चूक टीम इंडिया को काफी भारी पड़ गईं। यंग का विकेट अगर भारत को दूसरे ओवर में मिल जाता तो शायद एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम पहले दो वनडे की तरह 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाती।

24 पारियों के इंतजार के बाद यंग का शतक

यंग को दो जीवनदान ने मौका दिया और फिर उन्होंने बेहतरीन शतक जड़ दिया। भारत के खिलाफ यह उनका पहला शतक था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ यंग का पिछला शतक आया था। उसके बाद 24 पारियों का उन्होंने इंतजार किया और अब अपना शतक पूरा किया।

यहां देखें रोहित और इशान के कैच छोड़े का वीडियो

A DOUBLE LET-OFF 😅



Young gets not one, but TWO lifelines off Auqib Nabi's bowling! 😬



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भारतीय टीम ने किए 3 बदलाव

इशान किशन की इस मुकाबले में वापसी हुई है और वह बतौर उपकप्तान टीम में लौटे हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव भी इस मैच के लिए टीम में आए। कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कम्बोज टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से बाहर गए। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। शुरुआती मौके गंवाने के बाद कीवी ओपनर्स ने कमाल किया।

विल यंग के शतक से पहले टिम सीफर्ट ने 48 गेंद पर 58 रन की पारी खेली थी। इसके बाद मध्यक्रम में उतरे फिन एलन ने भी 30 गेंद पर तेजतर्रार 41 रन बनाए और टीम का रनरेट लगातार 6 से ऊपर रखने में मदद की। अक्षर पटेल ने फिन एलन का विकेट झटका।

IND vs NZ: गुरनूर बराड़ और टिम सीफर्ट के बीच बवाल, विराट कोहली ने किया बीच बचाव; अंपायर ने भारतीय पेसर को फटकारा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे चौथे वनडे में गुरनूर बराड़ ने अर्धशतक पूरा कर चुके टिम सीफर्ट का विकेट झटका। इस विकेट के बाद दोनों के बीच गहमागहमी दिखी। इसका बीच बचाव करते विराट कोहली नजर आए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





