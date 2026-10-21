भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे का आगाज पांच मैचों की टी20 सीरीज से करेगी। टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड होगा। 7 रन बनाते ही वह पूर्व विश्व चैंपियन कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे।

इतना ही नहीं दो और बड़े रिकॉर्ड इस सीरीज में उनके निशाने पर होने वाले हैं। इशान किशन के नाम साल 2026 में 34 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 1158 रन दर्ज हैं। वह इस साल भारत के टॉप स्कोरर रहे हैं लेकिन अगर पहले टी20 में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 रन और बना देते हैं तो खास मुकाम हासिल कर लेंगे। एक-एक करके जानते हैं सभी 3 रिकॉर्ड जो इस सीरीज में इशान के निशाने पर हैं:–

पहला रिकॉर्ड इशान किशन एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय बनने के बेहद करीब हैं। अभी यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 2022 में 1164 रन बनाए थे। अब इशान क्राइस्टचर्च में गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और इस मामले में नंबर 1 भारतीय भी बन सकते हैं। दूसरा रिकॉर्ड इशान किशन एक और बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब आ चुके हैं। अगर फुल मेंबर टीमों की बात करें तो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के नाम दर्ज है। रिजवान ने साल 2021 में 1326 रन बनाए थे। इशान अब तक 1158 रन बना चुके हैं, यानी इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उनको 179 और रनों की जरूरत है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वह कुल 179 रन बना लेते हैं तो वह यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। तीसरा रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट में अब तक एक साल में 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल मोहम्मद रिजवान (2036 रन, 2021 में) और निकोलस पूरन (2331 रन, 2024 में) ने ही किया है। इशान अब तक साल 2026 में 49 टी20 मैच खेलते हुए 1760 रन बना चुके हैं। वह अगर इस सीरीज में 240 रन पांच मैचों में बनाते हैं, तो एक साल में 2000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

मैच दिन समय (IST) मैदान वेन्यू पहला T20I गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 सुबह 12.30 बजे हैगली ओवल क्राइस्टचर्च दूसरा T20I शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 सुबह 12.30 बजे हैगली ओवल क्राइस्टचर्च तीसरा T20I मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 सुबह 12.30 बजे बेसिन रिजर्व / वेलिंगटन वेलिंगटन चौथा T20I शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 सुबह 12.30 बजे ईडन पार्क ऑकलैंड पांचवां T20I रविवार, 1 नवंबर 2026 सुबह 12.30 बजे सेडन पार्क हैमिल्टन

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India vs New Zealand Squad, IND vs NZ 1st T20 Match Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को क्राइस्टचर्च में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 की जानकारी यहां दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





