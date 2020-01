India vs New Zealand (IND vs NZ) T20, ODI, Test Series 2020 Squad, Schedule, Time Table, Players List: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजर अब न्यूजीलैंड पर भी अपनी बादशाहत साबित करने की है। इस दौरे में टीम इंडिया को 5 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके अतिरिक्त उसे न्यूजीलैंड इलेवन के साथ एक तीन दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलना है। भारतीय क्रिकेट टीम का यह टूर 4 मार्च तक चलना है। उसके 41 दिन लंबे दौरे की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को ऑकलैंड में होने वाले टी20 मैच से होगी।

टीम इंडिया ने ऑकलैंड में अपना आखिरी मुकाबला 8 फरवरी 2019 को खेला था। उस टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की थी। ऐसे में विराट कोहली की अगुआई में न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया की नजर ऑकलैंड में लगातार दूसरा मैच जीतने पर होगी। वैसे ओवरऑल बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 11 टी20 मैच खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम सिर्फ 3 में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 8 मैच में उसे हार झेलनी पड़ी है।

हालांकि, वनडे और टेस्ट में उसका रिकॉर्ड बेहतर है। दोनों के बीच अब तक 107 वनडे मैच हुए हैं। इनमें से उसने 55 में जीत हासिल की, जबकि 46 में हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 57 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 21 टेस्ट अपने नाम किए हैं। वहीं, 10 में उसे हार मिली है। 26 टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल पर होगा। दूरदर्शन पर भी ये मैच प्रसारित किए जाएंगे। इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।



भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। न्यूजीलैंड ने अभी सिर्फ अपनी टी20 टीम का ही ऐलान किया है। दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत (टी20): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दूल ठाकुर।

भारत (वनडे): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केदार जाधव, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दूल ठाकुर।

न्यूजीलैंड (टी20): केन विलियमसन (कप्तान), हैमिश बेनेट, टॉम ब्रूस (चौथे और पांचवें मैच के लिए), कॉलिन डि ग्रैंडहोम (पहले, दूसरे और तीसरे मैच के लिए), मार्टिन गप्टिल, स्कॉट कुगलेइजन, डेरिल मिशेल, कॉलिन मुनरो, रॉस टेलर, ब्लेयर टिकरनेर, मिशेल सैंटनर, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, टिम साउदी।

टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार है:

तारीख मैच मैदान समय (भारतीय समयानुसार) 24 जनवरी पहला टी20 ऑकलैंड, ईडन पार्क 12:20 PM 26 जनवरी दूसरा टी20 ऑकलैंड, ईडन पार्क 12:20 PM 29 जनवरी तीसरा टी20 हैमिल्टन, सेडन पार्क 12:30 PM 31 जनवरी चौथा टी20 वेलिंग्टन, वेस्टपैक स्टेडियम 12:30 PM 02 फरवरी पांचवां टी20 माउंट मॉन्गनुई, बे ओवल 12:30 PM 05 फरवरी पहला वनडे हैमिल्टन, सेडन पार्क 7:30 AM 08 फरवरी दूसरा वनडे ऑकलैंड, ईडन पार्क 7:30 AM 11 फरवरी तीसरा वनडे माउंट मॉन्गनुई, बे ओवल 7:30 AM 14 से 16 फरवरी 3 दिनी अभ्यास मैच हैमिल्टन, सेडन पार्क 3:30 AM 21 से 25 फरवरी पहला टेस्ट मैच वेलिंग्टन, बेसिन रिजर्व 4:00 AM 29 फरवरी से 04 मार्च दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च, हेगले ओवल 4:00 AM

