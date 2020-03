IND vs NZ 2nd Test 2nd Day Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच लाइव स्कोर अपडेट्स

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 2nd Test 2nd Day Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय क्रिकेट टीम पहली पारी में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। वह 63 ओवर में 242 रन पर ऑलआउट हो गई।

दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने टीम की मैच में वापसी कराई। दूसरे दिन लंच तक न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिर चुके थे और उसके खाते में 142 रन ही जुड़े थे। इससे पहले भारत की ओर से पृथ्वी शॉ (54 रन), चेतेश्वर पुजारा (54 रन) और हनुमा विहारी (55 रन) ने मैच के शुरुआती दिन अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड की ओर से 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जैमिसन ने 45 रन पर 5 विकेट लिए। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 23 ओवर में बिना विकेट खोए 63 रन बना लिए थे।

न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की इस सीरीज में 1-0 से आगे है। उसने वेलिंगटन में खेला गया टेस्ट मैच 10 विकेट से अपना नाम करना है। टीम इंडिया को यदि सीरीज में हार से बचना है तो उसे हर हाल में यह मैच जीतना होगा। वहीं, न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ कराने पर सीरीज अपने नाम करने में सफल रहेगी।