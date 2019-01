India vs New Zealand 2nd ODI Highlights: भारत ने 90 रनों से जीता मुकाबला, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त

India vs New Zealand, Ind vs NZ 2nd ODI Highlights: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने अपना विजयरथ जारी रखते हुए 90 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 से अपनी बढ़त बना ली है। माउंट माउनगुई के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सलामी बल्लेबाजों की ठोस शुरुआत की बदौलत ( धवन के 66 और रोहित शर्मा के 87 रनों) भारत ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। वहीं, इसके बाद कप्तान कोहली , एमएस धोनी और रायडू का शानदार पारी के चलते भारत ने न्यूजीलैंड को 325 रनों का लक्ष्य दिया । इसके जवाब में जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो एक बार फिर उसके बल्लेबाजों ने निराश किया।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ली और एक बार फिर उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। पूरी कीवी टीम महज 234 के स्कोर पर ही सिमट गई। इस मैच में भी कुलदीप ने 4 तो चहल ने 2 विकेट झटके जबकि भुवी को 2 तो शमी को 1 सफलता हासिल हुई। दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 28 जनवरी को खेला जाएगा।

Ind vs NZ 2nd ODI Live Cricket Score Online – यहां देखिए मैच का लाइव स्कोर