India vs New Zealand 1st Test Playing 11, IND vs NZ LIVE Score Updates: विराट के सामने टीम चुनने की बड़ी चुनौती, ये है दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand Playing 11 LIVE: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st Test Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज यानी 21 फरवरी 2020 से थोड़ी देर में वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उसके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा फिट होकर वेलिंगटन में टीम के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि, इसी बात ने कप्तान विराट कोहली की चिंता बढ़ा दी है।

दरअसल, न्यूजीलैंड दौरे पर नवदीप सैनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में इशांत के प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने से विराट को 3 तेज गेंदबाजों को चुनने के लिए किसी न किसी एक को बाहर बैठाना पड़ेगा। नवदीप सैनी अनुभव के मामले में इशांत, शमी और बुमराह तीनों से काफी कम हैं। ऐसे में कोहली उन्हें ही ड्रॉप करने का मन बना सकते हैं।

न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से बात करें तो अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे नील वैगनर पहले टेस्ट के लिए अनुपलब्ध रहेंगे। न्यूजीलैंड ने उनकी जगह मैट हेनरी को टीम में शामिल किया है। सीरीज के पहले टेस्ट में इन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋद्धिमान साहा/ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा/रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), टॉम लाथम, टॉम ब्लंडेल, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग (WK), कॉलिन डीग्रैंडहोम, टिम साउदी, काइल जैमीसन, ट्रेंट बोल्ट, एजाज पटेल।