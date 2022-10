India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पंड्या होंगे टी20 टीम के कप्तान, रोहित शर्मा बांग्लादेश दौरे पर संभालेंगे भारत की कमान

India vs New Zealand ODIs And T20Is Series: ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान (वनडे और टी20 दोनों) रहेंगे। भारत का बांग्लादेश दौरा 4 दिसंबर से शुरू होगा।

हार्दिक पंड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram