भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में लगातार न्यूजीलैंड का स्क्वाड बदलता देखा गया है। इंजरी के कारण टीम में कई बदलाव हुए। अब भारत की तरह आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी को देखते हुए कई टेस्ट स्क्वाड वाले खिलाड़ियों को रिलीज किया गया और कई अन्य खिलाड़ी चौथे एकदिवसीय से पहले वनडे टीम में शामिल हो गए। इसी में नाम जुड़ा ब्रेट रैंडेल का जिनका पहली बार न्यूजीलैंड की टीम में चयन हुआ।

इतना ही नहीं टॉप ऑर्डर में फिन एलन की वनडे टीम में एंट्री हुई है। मौजूदा समय के सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक फिन एलन ने टी20 सीरीज के कुछ मुकाबलों में बल्ले से धूम मचाई थी। पहले तीन वनडे मैचों के लिए उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी। अब अगर एलन और सीफर्ट की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है, तो यह भारतीय गेंदबाजों के लिए माउंट माउंगानुई में कड़ा इम्तिहान होने वाला है। अब तक सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है।

145 घरेलू मैच खेलने के बाद हुआ ब्रेट रैंडेल का चयन

न्यूजीलैंड ने चौथे और पांचवें वनडे के लिए ब्रेट रैंडेल के रूप में एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया, जिसे इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार है। घरेलू क्रिकेट में करीब 145 मैच और न्यूजीलैंड ए के लिए भी खेलने के बाद अब 31 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल का नेशनल टीम में चयन हुआ। वह माउंट माउंगानुई में अपना डेब्यू भी कर सकते हैं। आखिरी दोनों मुकाबले यहीं खेले जाएंगे और रैंडेल दोनों मैचों के स्क्वाड का हिस्सा हैं।

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग।

पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ब्लेयर टिकनर।

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मुकाबला 13 नवंबर को होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव हुए हैं। इसके बाद अब प्लेइंग 11 में भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। इशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





