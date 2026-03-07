अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारंपरिक ‘वार्मअप एक्सरसाइज’ अब लगभग बीते जमाने की बात हो गई है और खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की अभ्यास से पहले फुटबॉल या ‘फुट वॉली’ जैसे खेल खेलकर खुद को तैयार करते हैं। मेजबान और प्रबल दावेदार भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भी नेट सत्र से पहले एक अनोखे और मजेदार खेल के साथ ‘वार्मअप’ किया जिसमें राष्ट्रीय खेल रग्बी के साथ फुटबॉल का भी मिश्रण था। इसके बाद कप्तान मिचेल सैंटनर ने काफी लंबे समय तक गेंदबाजी की।

इस खेल का नाम ‘डॉनी बॉल’ रखा गया है, जो काफी दिलचस्प है। यह नाम टीम के ‘स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग’ कोच क्रिस डोनाल्डसन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसे टीम के खिलाड़ियों के साथ ही शुरू किया था। इस खेल में तीन टीमें होती हैं जिनमें प्रत्येक में पांच-पांच खिलाड़ी रहते हैं। खिलाड़ियों को एक चौकोर क्षेत्र के भीतर रहना होता है। हर टीम के पास एक रग्बी बॉल और एक फुटबॉल होती है।

डॉनी बॉल कैसे खेलते हैं

तीनों टीमों से एक-एक खिलाड़ी बारी-बारी से रग्बी बॉल और फुटबॉल को किसी भी दूसरी टीम की ओर किक करता है। अगर कोई खिलाड़ी रग्बी बॉल या फुटबॉल को पकड़ते समय लड़खड़ा जाता है या गेंद गिरा देता है तो उसे मैदान से बाहर जाना पड़ता है। अंत में जिस टीम के सबसे ज्यादा खिलाड़ी मैदान पर बचे रहते हैं, वही विजेता घोषित होती है।

क्रिस डोनाल्डसन के नाम पर पड़ा नाम

न्यूजीलैंड के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य ने पीटीआई को बताया, ‘हां, इसमें रग्बी और फुटबॉल दोनों को बिना लड़खड़ाए सीधे कैच करना होता है। इसे ‘डॉनी बॉल’ कहा जाता है जो हमारे ‘स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग’ कोच क्रिस डोनाल्डसन के नाम पर रखा गया है।’

मिचेल सैंटनर ने काफी देर तक गेंदबाजी की

सहयोगी स्टाफ ने इसे ‘मजेदार वार्म-अप गेम’ बताया, लेकिन यह अभ्यास खिलाड़ियों की एकाग्रता और चपलता दोनों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। दोपहर की तेज धूप के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी ‘रिलैक्स’ नजर आए। करीब 40 मिनट के इस सत्र के बाद टीम ने पूरे जोश के साथ नेट अभ्यास शुरू किया। कप्तान मिचेल सैंटनर नेट सत्र के दौरान काफी देर तक गेंदबाजी की जबकि ऑफ-स्पिनर ग्लेन फिलिप्स भी उनके साथ अभ्यास करते नजर आए।

