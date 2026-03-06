टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम इतिहास रचने से एक कदम दूर है। अगर सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम रविवार (8 मार्च) को न्यूजीलैंड को हरा देती है तो वह इतिहास रच देगी। टी20 वर्ल्ड कप में अबतक कोई भी मेजबान टीम खिताब नहीं जीती है। कोई भी टीम खिताब की रक्षा नहीं कर पाई है। इसके अलावा भारतीय टीम के नाम सबसे ज्यादा 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड हो जाएगा। हालांकि, भारतीय टीम की राह आसान नहीं होगी। वह फाइनल में टूर्नामेंट की सबसे बड़ी परीक्षा देगी।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का न्यूजीलैंड से तीन बार सामना हुआ है और वह एक भी बार जीत नहीं पाई है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत-न्यूजीलैंड का आमना-सामना हुआ था। न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों के बीच यह पहला टी20 मुकाबला था। हालांकि, भारतीय टीम खिताब जीतने में सफल रही। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता।

2016 में भारत-न्यूजीलैंड का दूसरी बार आमना-सामना

2016 में टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना हुआ था। न्यूजीलैंड ने भारत को 47 रन से हराया था। यह टूर्नामेंट का पहला मैच था। नागपुर में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। भारतीय टीम 79 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों के स्पिन खेलने पर सवाल उठे थे। भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वेस्टइंडीज से हारकर बाहर हो गई थी।

2021 में भारत-न्यूजीलैंड का तीसरी बार आमना-सामना

2021 में तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था। दुबई में विराट कोहली की अगुआई वाली भारतीय टीम को यह मैच टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना था, क्योंकि वह पाकिस्तान से पहले मैच में हरा गया था। न्यूजीलैंड ने यह मैच 8 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 110 रन ही बना पाई थी। न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए।

