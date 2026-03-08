भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के सभी फैंस को उम्मीदें होंगी कि एक बार फिर संजू सैमसन का बल्ला चले। संजू ने अभी तक वापसी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अब वह एक और बड़ा कारनामा करने की दहलीज पर खड़े हैं। अगर वह 1 रन फाइनल में बनाते हैं तो इतिहास रच देंगे।
संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले टीम से बाहर कर दिया गया था और उनकी ओपनिंग पोजीशन भी इशान किशन को दे दी गई थी। फिर बीच टूर्नामेंट भारतीय ओपनिंग लड़खड़ाई अभिषेक शर्मा और इशान की जोड़ी फेल साबित हुई। एक बार फिर संजू सैमसन की वापसी हुई। फिर ऐसी वापसी उन्होंने की, कि पिछले दोनों मैचों में वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
भारत के लिए सिर्फ एमएस धोनी ही कर पाए यह कारनामा
संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने वैसे तो टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 1310 रन बनाए हैं, लेकिन बतौर विकेटकीपर उनके नाम 999 रन टी20 इंटरनेशनल में दर्ज हैं। अगर फाइनल मुकाबले में संजू सिर्फ एक रन बनाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 1000 रन बनाने वाले मात्र दूसरे खिलाड़ी बनेंगे। सिर्फ एमएस धोनी ने ही अभी तक यह कारनामा किया है।
भारत के लिए बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा T20I रन
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक/अर्धशतक
|एम.एस. धोनी
|98
|85
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0/2
|संजू सैमसन
|44
|37
|999
|111
|30.27
|160.35
|3/4
|ऋषभ पंत
|64
|54
|996
|65*
|23.71
|129.01
|0/2
|इशान किशन
|21
|21
|545
|89
|27.25
|137.62
|0/5
|के.एल. राहुल
|8
|8
|305
|57*
|43.57
|139.26
|0/3
संजू सैमसन का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन
संजू सैमसन ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शुरू में उनकी जगह टीम में नहीं बन रही थी, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। संजू के बल्ले से अभी तक 4 मैचों में 232 रन निकले हैं। इसमें 24,22,97 नाबाद और 89 रन की पारियां शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 200 से ऊपर ही रहा है।
