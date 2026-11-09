न्यूजीलैंड की दिक्कतें भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डेवोन कॉन्वे, रचिन रविंद्र इस सीरीज से बाहर हुए थे और टीम को तगड़ा झटका लगा था। अब तीसरे वनडे से पहले एक और खिलाड़ी के खेलने पर संशय है। उन्हीं की जगह कीवी टीम के लिए 4 वनडे खेलने वाले तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को बतौर कवर जोड़ा गया है।

आपको बता दें कि दूसरे वनडे में ब्लेयर टिकनर के हेलमेट पर गेंद लगी थी। इसके बाद वह कनकशन के चलते मैदान से बाहर गए थे। उनकी जगह मैट फिशर को बीच मैच प्लेइंग 11 में एंट्री मिल गई थी। अब तीसरे मुकाबले में भी उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी कारण क्लार्क को बतौर कवर टीम में जोड़ा गया है।

वहीं अनुभवी लॉकी फर्ग्युसन भी चोट के कारण इस सीरीज के चौथे व पांचवें वनडे से भी बाहर हो गए हैं। टी20 सीरीज के बीच चोटिल हुए फर्ग्युसन को शुरुआती तीन वनडे मैचों से पहले ही बाहर होना पड़ा था। हालांकि, मैट हेनरी अब टीम में वापस आ चुके हैं लेकिन वह तीसरे वनडे में शायद नजर ना आएं।

अब वनडे सीरीज में भी न्यूजीलैंड पर हार का खतरा

जानकारी के मुताबिक हेनरी को चौथे मैच तक आराम की सलाह दी गई है। वनडे सीरीज के लिए हेनरी को पहले शुरुआती तीन वनडे के लिए ही टीम में रखा गया था। काइल जैमीसन का भी यही हाल था और दोनों को टेस्ट की तैयारी के लिए टीम का साथ छोड़ना था। अब जैमीसन और हेनरी दोनों आखिरी दो वनडे मैचों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे।

न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। टी20 के बाद उसके ऊपर वनडे सीरीज गंवाने का भी खतरा है। ऐसे में तीसरे मैच के बाद टॉम लाथम, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम का साथ छोड़ देंगे। इस लिहाज से कीवी टीम की समस्या बढ़ सकती हैं, कम होती नहीं दिख रहीं। भारत के लिए भी आखिरी दो मैचों में गिल नहीं होंगे और कप्तान श्रेयस अय्यर करेंगे।

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड

3rd ODI: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लाथम (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग। 4th ODI: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग। 5th ODI: स्क्वाड तय होना बाकी

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