भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 333 रन का स्कोर खड़ा किया और भारत को सीरीज जीतने के लिए 334 रन का लक्ष्य मिला।

भारत के लिए अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़ और आकिब नबी दार ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड के ओपनर्स को शुरुआती ओवरों में दिक्कत हुई और विल यंग को दूसरे ओवर में दो जीवनदान भी मिले। दूसरे छोर पर टिम सीफर्ट अच्छी बल्लेबाजी करते दिखे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की और 15वें ओवर में गुरनूर बराड़ ने सीफर्ट को आउट कर यह साझेदारी तोड़ी। अगले 30 रन में तीन विकेट गिर गए और 125 रन पर तीन विकेट के बाद यंग को फिन एलन का साथ मिला।

फिन एलन ने ताबड़तोड़ 30 गेंद पर 41 रन ठोके और विल यंग के साथ 90 रन की साझेदारी की। अक्षर पटेल ने एलन को पवेलियन भेजा। फिर विल यंग भी 125 रन बनाकर आउट हुए और नमन धीर को सफलता मिली। इसके बाद गुरनूर बराड़ ने अपना दूसरा विकेट लेते हुए माइकल ब्रेसवेल को पवेलियन भेजा। गुरनूर ने 10 ओवर में 69 रन देकर दो विकेट लिए, तो अक्षर पटेल ने 10 ओवर में 39 रन देकर दो विकेट झटके।

इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में आए कुलदीप यादव ने निराश किया। कुलदीप ने 8 ओवर में 73 रन दिए और एक भी विकेट उन्हें नहीं मिला। नमन धीर ने 4 ओवर में 29 रन दिए और एक विकेट लेकर पांचवें गेंदबाज के 10 ओवर पूरे करने में मदद की। अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट झटका। वहीं आकिब नबी दार ने 8 ओवर में 59 रन दिए और दो विकेट उन्हें मिले।

यहां देखें इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026 New Zealand

333 (50.0) vs India

2/3 (3.3) Bowling O R WKT Matt Henry 2 0 3 Kyle Jamieson * 1.3 2 0 Batting R B Ruturaj Gaikwad * 1 7 Ishan Kishan 1 8 Play In Progress ( Day – 4th ODI )

India need 332 runs in 279 balls at 7.13 rpo View Scorecard

चौथे वनडे मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर)अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, फिन एलन, निक केली, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन।

IND vs NZ LIVE Score: यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे वनडे मैच का स्कोरकार्ड और सभी अपडेट्स

IND vs NZ 4th ODI Cricket Match, India vs New Zealand Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। भारत ने फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड, लाइव अपडेट्स समेत सभी जानकारी यहां उपलब्ध हैं। क्लिक करें और देखें सभी लाइव अपडेट्स