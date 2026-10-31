न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शनिवार (31 अक्टूबर) को बदलाव हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। आकिब आखिरी दो वनडे में भारतीय टीम का हिस्सा थे। अब वह पांचों मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।

पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी।

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की वनडे टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

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