भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी टी20आई मुकाबले में क्राइस्टचर्च में पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इस मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर अर्शदीप सिंह रहे जिन्होंने 2 कीवी बैट्समैन को आउट किया। अर्शदीप सिंह ने इन दो विकेट के दम पर भुवनेश्वर कुमार का 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस मामले में नंबर 1 बन गए।

भुवनेश्वर का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह ने तोड़ा

अर्शदीप सिंह ने कीवी टीम के खिलाफ दूसरे टी20आई मैच में 4 ओवर में 33 रन देकर टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स का विकेट लिया। इस दो विकेट के दम पर अब अर्शदीप सिंह टी20आई में भारत की तरफ से एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। अर्शदीप सिंह ने भुवी को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2022 में टी20आई में 37 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह तीसरे नंबर पर भी हैं जिन्होंने साल 2024 में कुल 36 विकेट लिए थे।

एक साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट

38 विकेट- अर्शदीप सिंह (2026)

37 विकेट- भुवनेश्वर कुमार (2022)

36 विकेट- अर्शदीप सिंह (2024)

36 विकेट- वरुण चक्रवर्ती (2025)

33 विकेट- अर्शदीप सिंह (2022)

32 विकेट- अक्षर पटेल (2026)

28 विकेट- जसप्रीत बुमराह (2016)

भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में लुटाए 50 रन

कीवी टीम के खिलाफ भुवी का दूसरे मैच में प्रदर्शन रन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने अपने स्पैल के 4 ओवर में ही 50 रन लुटा दिए। उन्होंने सबसे ज्यादा इकॉनामी रेट 12.50 के साथ ये रन दिए और उन्हें सिर्फ एक विकेट डेरिल मिचेल के रूप में मिला जिन्होंने 5 गेंदों पर 6 रन बनाए। इस मैच में भारत के लिए नितीश कुमार रेड्डी और प्रिंस यादव को भी एक-एक सफलता मिली।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)