भारतीय क्रिकेट टीम 19 नवंबर से न्यूजीलैंड में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज में अब तक टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम मानी जा रही आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने खास योजना तैयार की है। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इस बात की जानकारी दी है कि आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह वनडे सीरीज के बाद भी न्यूजीलैंड में रुकेंगे।

तीसरे वनडे मुकाबले से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए कोटक ने कहा,”मुझे लगता है कि तीन गेंदबाज किसी भी तरह से यहां रुकने वाले हैं। गुरनूर,नबी और जहां तक अर्श (अर्शदीप) रुकने वाले हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि केएल राहुल, कुलदीप यादव और अंशुल कम्बोज कप्तान शुभमन गिल के साथ 11 नवंबर से टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे और तीसरे मैच के बाद वेलिंगटन के लिए रवाना होंगे।

सितांशु कोटक ने कहा,”मुझे लगता है कि हमारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। उसी बीच टेस्ट टीम के खिलाड़ी 11 से (11 नवंबर से) कैम्प में जाएंगे, जहां 5 से 6 सेशन होंगे। फिंगर क्रॉस, हमें टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा।”

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोचिंग स्टाफ भी दो भाग में बंट जाएगा। गौतम गंभीर और सैराज बहुतुले आखिरी दो वनडे के लिए टीम के साथ रहेंगे। मोर्ने मोर्केल और अन्य सदस्य टेस्ट कैंप के लिए वेलिंगटन जाएंगे।

इंडिया ए के मैचों से मिला फायदा

भारत के बल्लेबाजी कोच ने बताया कि इंडिया ए के मैचों से टेस्ट सीरीज की तैयारियों में अच्छा-खासा फायदा मिला। यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप जैस खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस का मौका मिला।

WTC 2025-27 के फाइनल के लिहाज से अहम सीरीज

भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। मौजूदा संस्करण में भारत के 7 मुकाबले बाकी हैं। दो मैच भारत को न्यूजीलैंड और पांच मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। भारत अभी 51.52 पर्सेंटाइल के साथ चौथे स्थान पर है। अगर भारत अपने बाकी बचे सभी सात टेस्ट मैच जीत लेता है, तो उनका पर्सेंटाइल 70.37 हो जाएगा।

अगर भारत छह मैच भी जीतते हैं, तो उनका पर्सेंटाइल 65% हो जाएगा। अगर वह पांच टेस्ट जीतता है और एक मैच ड्रॉ रहता है, तो उसे टॉप दो में जगह बनाने के लिए अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वह न्यूजीलैंड में 0-2 से हार जाता है और फिर घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हरा देता है, तो भारत का पर्सेंटाइल 59.26% होगा। यह आंकड़ा टॉप दो में जगह बनाने के लिए शायद काफी न हो।

IND A vs NZ A: यशस्वी का शतक, प्रसिद्ध की अच्छी गेंदबाजी; बारिश बनी विलेन, ड्रॉ की ओर तीसरा अनौपचारिक टेस्ट

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जा रहे तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच का तीसरा दिन बारिश के कारण धुल गया। भारत के लिए बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा था तो गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी शुरुआत की। यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





