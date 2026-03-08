IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। अभिषेक का बल्ला इस सीजन में कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन फाइनल में टी20 प्रारूप के मौजूदा नंबर 1 बैटर का बल्ला जमकर चला। अभिषेक अब टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने।

अभिषेक ने बनाया नया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने फाइनल में 18 गेंदों पर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना अर्धशतक पावरप्ले के अंदर ही पूरा कर लिया। यही नहीं 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाने के बाद वो भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले बैटर बने। वहीं ओवरऑल वो भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में केएल राहुल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए।

T20WC में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक

12 बॉल – युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007)

18 बॉल – अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड (2026)

18 बॉल – केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)

19 बॉल – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

20 बॉल – युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया (2007)

20 बॉल – ईशान किशन बनाम नामीबिया (2026)

अभिषेक ने राहुल-इशान का रिकॉर्ड तोड़ा

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 21 गेंदों पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 52 रन 247.62 की स्ट्राइक रेट से बनाया। टी20 वर्ल्ड कप में ये उनका दूसरा शतक रहा। अभिषेक ने पावरप्ले में कुल 51 रन बनाए और वो अब टी20 वर्ल्ड कप के पावरप्ले में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में रोहित शर्मा के साथ पहले नंबर पर आ गए जबकि उन्होंने इशान किशन और केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में पहले विकेट के लिए संजू सैसमन के साथ मिलकर 43 गेंदों पर 98 रन की साझेदारी की।

T20WC पावरप्ले में भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर

51 रन – अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड (2026)

51 रन – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

50 रन – केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)

50 रन – ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड (2026)

42 रन – ईशान किशन बनाम पाकिस्तान (2026)

41 रन – संजू सैमसन बनाम इंग्लैंड (2026)

41 रन – रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज (2016)

