Aakash Chopra on Ishan Kishan and Shubman Gill: टीम इंडिया (Team India) को न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ पहले टी20 में 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। रांची में न्यूजीलैंड (New Zealand)की टीम ने 177 रन का टारगेट दिया और टीम इंडिया (Team India) 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाई। इस हार के बाद पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया (Team India) के टॉप ऑर्डर पर निशाना साधा और उसे मिसफायरिंग टॉप ऑर्डर बताया। ओपनर इशान किशन (Ishan Kishan) 4 और शुभमन गिल (Shubhman Gill) 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वही राहुल त्रिपाठी डक पर पवेलियन लौट गए।

रांची में भारत न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच टी20 मैच के बाद आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “यह थोड़ा मिसफायरिंग टॉप ऑर्डर है। शुरुआत अच्छी नहीं रही। गेंद इशान किशन (Ishan Kishan) के स्टंप्स पर लगी। उन्होंने टी20 में अपनी पिछली 12 पारियों में सर्वाधिक 36 रन बनाए हैं। शुभमन गिल (Shubhman Gill) जिस गेंद पर आउट हुए वह रुककर आई और वह लपके गए। टी20 में शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।”

राहुल त्रिपाठी और सूर्यकुमार यादव को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा

राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) और सूर्यकुमार यादव को लेकर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, ” राहुल त्रिपाठी का थोड़ा युवा करियर है। यह अभी शुरू हुआ है, लेकिन वह यहां अपना खाता नहीं खोल सके। जैकब डफी की गेंद पर पीछे से लपके गए। डीआरएस का अच्छा इस्तेमाल किया गया। तब सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या थे। सूर्या के क्रीज पर होने तक उम्मीदें थीं।”

आकाश चोपड़ा ने बताया मैच का टर्निंग प्वाइंट

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) के विकेट को टर्निंग प्वाइंट बताया। उन्होंने कहा, “सूर्यकुमार यादव ने कवर के ऊपर से बेहद खूबसूरत छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर आउट हो गए। मुझे लगता है कि यह मैच का टर्निंग प्वाइंट था। हार्दिक पांड्या रन अ बॉल खेल रहे थे और वह भी आउट हो गए। “