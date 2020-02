India vs New Zealand 5th T20: भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 5th T20 Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैच की सीरीज का आखिरी टी20 आज यानी 2 फरवरी 2020 को माउंट मॉन्गनुई के बे ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया सीरीज में 4-0 से आगे है। अब उसकी नजर मेजबान टीम का सूपड़ा साफ करने की है। यदि वह ऐसा कर पाई तो 5-0 से टी20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी।

इसके अलावा यदि उसे आईसीसी टी20 रैंकिंग में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंचना है तो उसका 5-0 से सीरीज जीतना जरूरी है। उसके अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में 260 रेटिंग अंक हैं। वह 5वें नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका 262 रेटिंग अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। यदि वह पांचवां टी20 जीत लेती है तो उसके भी 262 रेटिंग अंक हो जाएंगे और वह दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी।

यही नहीं, वह 5-0 से टी20 सीरीज जीतने के साथ पाकिस्तान की भी बराबरी कर लेगी। पाकिस्तान ने विदेशी मैदान पर अब तक 58 टी20 खेले हैं। इनमें से उसने 33 में जीत हासिल की है। वह विदेश में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में पहले नंबर पर है। टीम इंडिया ने अब तक 52 टी20 विदेशी मैदान पर खेले हैं, जिसमें से 32 को वह जीतने में सफल रही है। यदि वह यह टी20 जीत जाती है, तो पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएगी।