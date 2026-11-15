भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पांचवें और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार (15 नवंबर) को न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई।

अर्शदीप सिंह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके

इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली सीरीज जीती। भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन, मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 28 रन देकर दो विकेट लिए।

विल यंग-निक केली की 38 रनों की साझेदारी

इस दौरे में अपना पहला मैच खेल रहे सिराज ने टिम सीफर्ट (14) को मिड ऑन पर आसान कैच देने के लिए मजबूर किया, लेकिन पिछले मैच में शतक जड़ने वाले विल यंग (22) और निक केली (24) ने अगले 11 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान इन दोनों ने 38 रन जोड़े। अर्शदीप ने इन दोनों को आउट किया जबकि सिराज ने फिन एलन को आते ही पवेलियन भेजकर भारत की उम्मीद जगा दी।

64/1 से 83/4 हुआ न्यूजीलैंड

इस बीच अगर विराट कोहली ने अर्शदीप की गेंद पर दूसरी स्लिप में डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का कैच नहीं छोड़ा होता तो न्यूजीलैंड की स्थिति और खराब हो जाती। अर्शदीप ने यंग को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका शानदार कैच लिया। इसके बाद उनकी गेंद केली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में समा गई। सिराज ने एलन (01) का ऑफ स्टंप थर्राया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट पर 64 रन से चार विकेट पर 83 रन हो गया।

भारत ने 36वें ओवर में स्पिनर के रूप में पांचवां गेंदबाज आजमाया

श्रेयस अय्यर ने अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा रखा और इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे। जब फॉक्सक्रॉफ्ट (31) और माइकल ब्रेसवेल (19) की जोड़ी खतरनाक नजर आ रही थी तब लगातार गेंदों पर इन दोनों के विकेट गंवाने से न्यूजीलैंड संकट में पड़ गया। आकिब नबी ने ब्रेसवेल को शार्ट पिच गेंद पर चकमा दिया जबकि पदार्पण कर रहे यश ठाकुर ने फॉक्सक्रॉफ्ट को बोल्ड करके अपने करियर का पहला विकेट लिया। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की थी। भारत ने 36वें ओवर में स्पिनर के रूप में पांचवां गेंदबाज आजमाया।

नमन धीर ने सेंटनर को आउट किया

यह वनडे में पहला अवसर है जबकि भारत ने 35 ओवर के बाद पहली बार स्पिनर को गेंद सौंपी। नमन धीर ने आक्रामक अंदाज में खेल रहे कप्तान मिचेल सेंटनर (24) का विकेट लेकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। अक्षर ने आखिरी दो विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की। जहां तक भारत के बल्लेबाजों की बात है तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि दो दिन पहले इसी मैदान पर चौथे वनडे में 89 रन पर आउट होने के बाद वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी लेकिन रोहित शर्मा फिर से नहीं चल पाए और केवल सात रन बनाकर आउट हो गए।

भारत की खराब बल्लेबाजी

मैथ्यू फिशर की गेंद पर बेमन से खेला गया उनका शॉट शॉर्ट मिड-विकेट पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों में चला गया। कोहली (05) भी जल्द ही आउट हो गए। फिशर की बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई, जिन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया। गायकवाड़ (18) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। गायकवाड़ ने जैकब डफी की गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीफर्ट के दस्तानों में समा गई।

माइकल ब्रैसवेल ने अक्षर को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया

भारत का स्कोर तीन विकेट पर 34 रन हो गया। अगर कवर पर खड़े फॉक्सक्रॉफ्ट ने डफी की गेंद पर अक्षर पटेल का कैच नहीं छोड़ा होता तो स्कोर चार विकेट पर 34 रन हो जाता। श्रेयस (22) और अक्षर (46) ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करके वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन ब्लेयर टिकनर ने इस साझेदारी को तोड़ दिया क्योंकि श्रेयस एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो गए। माइकल ब्रैसवेल ने अक्षर को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने इस ऑफ स्पिनर की गेंद पर सर्कल के अंदर विल यंग को आसान कैच दिया।

अर्शदीप-सिराज ने भारत को 200 के पार पहुंचाया

डफी के एक ओवर में दो छक्के जड़ने वाले इशान किशन (46) और नमन धीर (22) ने छठे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करके भारतीय पारी में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर (47 रन देकर तीन विकेट) ने यहां पर अपना जलवा दिखाया। उन्होंने धीर को पवेलियन भेज दिया जबकि किशन ने रन गति बढ़ाने के प्रयास में डफी की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। अर्शदीप (14) और सिराज (नाबाद 14) के कुछ जोरदार शॉट के दम पर भारत 200 रन की संख्या पार करने में सफल रहा।

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा फेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में 30 रन बनाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। पूरी खबर पढ़ें।