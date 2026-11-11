भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा। बे ओवल में भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। विरोट कोहली दूसरे और केएल राहुल तीसरे नंबर पर हैं। शिखर धवन चौथे, अंबाती रायुडू पांचवें, श्रेयस अय्यर छठे, महेंद्र सिंह धोनी सातवें, मनीष पांडे आठवें, पृथ्वी शॉ नौवें और दिनेश कार्तिक दसवें नंबर पर हैं।

रोहित शर्मा ने 2 मैच की 2 पारियों में 74.50 के औसत से 149 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 3 मैच की 3 पारियों में 37.33 के औसत से 112 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 1 पारी में 112 के औसत से 112 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने 2 पारियों में 47 के औसत से 94 रन बनाए हैं।

श्रेयस अय्यर ने 62 रन बनाए हैं

अंबाती रायुडू ने 2 मैच की 2 पारियों में 87 के औसत से 87 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 1 पारी में 62 के औसत से 62 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 1 पारी में नाबाद 48 रन बनाए हैं। मनीष पांडे ने 1 पारी में 42 रन बनाए हैं। पृथ्वी शॉ ने 1 पारी में 1 पारी में 40 रन बनाए हैं। दिनेश कार्तिक ने 1 पारी में नाबाद 38 रन बनाए हैं।

माउंट माउंगानुई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

खिलाड़ी समय मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 रोहित शर्मा 2019-2019 2 2 0 149 87 74.5 173 86.12 0 2 0 विराट कोहली 2019-2020 3 3 0 112 60 37.33 131 85.49 0 1 0 केएल राहुल 2020-2020 1 1 0 112 112 112 113 99.11 1 0 0 शिखर धवन 2019-2019 2 2 0 94 66 47 94 100 0 1 0 अंबाती रायुडू 2019-2019 2 2 1 87 47 87 91 95.6 0 0 0 श्रेयस अय्यर 2020-2020 1 1 0 62 62 62 63 98.41 0 1 0 एमएस धोनी 2019-2019 1 1 1 48 48* – 33 145.45 0 0 0 मनीष पांडे 2020-2020 1 1 0 42 42 42 48 87.5 0 0 0 पृथ्वी शॉ 2020-2020 1 1 0 40 40 40 42 95.23 0 0 0 दिनेश कार्तिक 2019-2019 1 1 1 38 38* – 38 100 0 0 0

न्यूजीलैंड में 7 साल बाद वनडे सीरीज जीत सकता है भारत

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की यह न्यूजीलैंड में 11वीं वनडे सीरीज है। 7 साल बाद भारत यहां फिर से वनडे सीरीज जीत सकता है। पूरी खबर पढ़ें।