India vs New Zealand 4th ODI Live Score Score Online, Ind vs NZ Live Score Streaming: बोल्ट के धमाल से न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को दी 8 विकेट से पटखनी

“India vs New Zealand, Ind vs NZ 4th ODI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1, Hotstar, DD Sports Live Cricket Score: हैमिल्टन के सीडोन पार्क में खेले जा रहे चौथे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय पारी को महज 92 के स्कोर पर ही समेट दिया है। अपने 10 ओवर के लगातार स्पेल में बोल्ट ने 5 विकेट झटके तो ग्रेंडहोम ने तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शुभमन गिल ने इस मैच से अपने करियर का आगाज किया है और वहीं शमी की जगह टीम में खलील अहमद को मौका दिया गया है। एमएस धोनी इस मैच के लिए भी फिट नहीं हो सके हैं। ऐसे में दिनेश कार्तिक ही उनकी जगह संभालेंगे। देखना होगा कि आखिर टीम इंडिया कैसे शुरुआत करती है।

टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में अपनी जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी। शुरुआती तीनों मैच में धमाकेदार जीत के साथ टीम इंडिया ने पहले ही इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया है लेकिन उसकी नजर क्लीन स्विप पर होगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार मिल रही शिकस्त से परेशान न्यूजीलैंड की टीम इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी और इस मैच से वापसी करना चाहेगी।

भारत-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Spoarts 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

Ind vs NZ 4th ODI Live Cricket Score Online – यहां पढ़ें मैच का लाइव स्कोर