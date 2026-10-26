भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंग्टन में होना है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का खेलना लगभग पक्का हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार (26 अक्टूबर) जानकारी दी कि इशान किशन चोट से नहीं उबर पाए हैं और वह तीसरे टी20 में नहीं खेल पाएंगे। भारतीय टीम के साथ झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र जुड़े रहेंगे।

इशान किशन की चोट पर बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए कहा, ‘इशान किशन अपनी दाईं जांघ की हल्की चोट (लो-ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन) से अच्छी तरह उबर रहे हैं। उन्हें यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच के दौरान लगी थी। वे अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसलिए 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 मैच से वे बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ईशान की रिकवरी पर नजर रख रही है। कुमार कुशाग्र तीसरे टी20 मैच के लिए भी टीम के साथ बने रहेंगे।’

Update



Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand.



He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington.… — BCCI (@BCCI) October 26, 2026

भारत 2-0 से आगे

भारत फिलहाल पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरे में भी उसे 4 विकेट से जीत मिली। इशान किशन की जगह दूसरे टी20 में खेले वैभव सूर्यवंशी नंबर 3 पर खेले थे। उन्होंने 8 गेंद पर 4 रन बनाए थे। भारत ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। तिलक वर्मा ने 26 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली थी। नितीश कुमार रेड्डी 13 गेंद पर नाबाद 26 और नमन धीर ने 17 गेंद पर 31 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड की टीम में बदलाव

क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के दो मैचों में हारने के बाद न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी को आखिरी तीन टी20 मैचों से आराम दे दिया है। लॉकी फर्ग्यूसन तीसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। काइल जेमीसन आखिरी दो मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पूरी खबर पढ़ें।