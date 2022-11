India vs New Zealand 3rd T20I:भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में काफी रोमांच देखने को मिला। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मो. सिराज (Md. Siraj) और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) की कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। अर्शदीप के 19वें ओवर में टीम इंडिया को तीन विकेट मिले लेकिन वो अपना हैट्रिक पूरा नहीं कर पाए। इस सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में दीपक हुड्डा ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था। उन्होंने चार गेंदों में तीन बल्लेबाजों को चलता किया था।

टीम इंडिया का हैट्रिक (Team India takes Hattrick)

अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 4 ओवर में 37 रन देकर चार विकेट हासिल किए। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप ने 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया। अर्शदीप के इस ओवर में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट गिरे लेकिन फिर भी अर्शदीक अपना हैट्रिक पूरा नहीं कर सके।

19वें ओवर में अर्शदीप का कहर (Arshdeep Sensational Bowling in 19th over)

भारतीय पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिचेल को आउट किया। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर ईश सोढ़ी को अपना शिकार बनाया। दो गेंदों पर दो विकेट लेने के बाद अर्शदीप के पास शानदार मौका था कि वो हैट्रिक ले सके लेकिन टिम साउदी ने गेंद को रोक लिया। पर गेंद को रोककर वो दौड़ पड़े। उसके बाद अर्शदीप ने ही साउदी को रनआउट कर दिया लेकिन यह विकेट उनके खाते में जुड़ नहीं पाया।

सिराज ने भी झटके चार विकेट (Siraj takes four wicket)

अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी के कारण ही न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 160 रनों पर सिमट गई। डेवोन कॉन्वे ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 59 रन बनाए। वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने भी 54 रनों की उपयोगी पारी खेली। अर्शदीप के अलावा मोहम्मद सिराज ने चार ओवर में 14 रन देकर चार विकेट लिए। सिराज ने मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम और मिचेल सैंटनर का विकेट लिया।

भारत ने जीती 1-0 से सीरीज (India Won Series by 1-0)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 बारिश की वजह से टाई हो गया। 161 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने चार विकेट गंवाकर 75 रन बना लिए थे। उसके बाद बारिश के कारण आगे का खेल नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस (DLS) के आधार पर स्कोर बराबर होने के चलते मैच टाई (TIE) हो गया। इस तरह भारत ने 1-0 से यह श्रृंखला अपने नाम की। बारिश के कारण पहला टी-20 मैच रद्द हो गया था, जबकि भारत ने दूसरे मैच में 65 रन से बाजी मारी थी।