भारत ने पांच टी20 इंटरनेशनल की सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया। वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए मैच भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन का बड़ा स्कोर बनाया। हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली भारतीय टीम ने महज 13.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

इसके साथ ही भारत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 190 या उससे अधिक के सफल रन चेज में सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। यदि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के पूर्णकालिक देशों की बात करें तो उनमें भारत इस मामले में शीर्ष पर पहुंच गया।

पूर्ण-सदस्य टीम की ओर से बनाया गया पिछला रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम था। भारत ने इसी साल रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही यह रिकॉर्ड बनाया था। भारत ने तब 28 गेंदें शेष रहते हुए 209 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

190 या उससे अधिक के लक्ष्य को सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते हुए हासिल करने वाली टीमें

42 गेंदें शेष: एस्टोनिया बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024 (लक्ष्य: 192 रन)

एस्टोनिया बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024 (लक्ष्य: 192 रन) 40 गेंदें शेष: भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (लक्ष्य: 199 रन)

भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (लक्ष्य: 199 रन) 37 गेंदें शेष: नीदरलैंड्स बनाम आयरलैंड, सिलहट, T20 विश्व कप 2014 (लक्ष्य: 190 रन)

नीदरलैंड्स बनाम आयरलैंड, सिलहट, T20 विश्व कप 2014 (लक्ष्य: 190 रन) 35 गेंदें शेष: सर्बिया बनाम स्लोवेनिया, बेलग्रेड, 2025 (लक्ष्य: 200 रन)

सर्बिया बनाम स्लोवेनिया, बेलग्रेड, 2025 (लक्ष्य: 200 रन) 34 गेंदें शेष: बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025 (लक्ष्य: 244 रन)

तीसरे टी20 मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। भारत ने न्यूजीलैंड को 40 गेंद शेष रहते हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त भी बना ली।

दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले टी20 बल्लेबाज अभिषेक ने महज 38 गेंदों पर 113 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने केवल 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं।

अभिषेक की विस्फोटक पारी के सामने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (19 गेंद में 45 रन) की शानदार बल्लेबाजी भी कई मौकों पर फीकी नजर आई। अभिषेक ने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक लगाने के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में ध्यान मुद्रा बनाकर जश्न मनाया।

भारत ने इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की धरती पर लगातार तीसरी टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला जीतने की उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भारतीय टीम ने 2020 में 5-0 और 2022 में 1-0 से शृंखला अपने नाम की थी।

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी आक्रामक पारी खेली। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को पांच ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया और पावरप्ले के छह ओवर में रिकॉर्ड 118 रन बनाए। भारत ने इसके साथ ही पांच ओवर में सबसे तेज टीम शतक और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले के दौरान सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

अभिषेक का 35 गेंद पर शतक, सूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी; ये हैं T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 में 38 गेंद पर 113 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा किया। टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का चौथा शतक था और उन्होंने सूर्यकुमार यादव की बराबरी की। (पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें)



