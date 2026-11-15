न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में रविवार (15 नवंबर) को भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। माउंट मौनगानुई के बे ओवल में भारतीय टीम 42.1 ओवर में 209 रन पर आउट हुई। भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी खराब रही। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवड़ा और श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला। अक्षर पटेल और इशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की हालांकि, अर्धशतक से चूक गए।

एक समय भारतीय टीम 200 से पहले आउट होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्शदीप सिंह 4 गेंद 2 छक्के की मदद से 14 और मोहम्मद सिराज 20 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 14 रन ने स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। दोनों ने 10 गेंद पर 26 रन जोड़ दिए। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और मिचले सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए।

रोहित-विराट फेल

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड का दौरा निराशाजनक तौर पर समाप्त हुए। रोहित 7 और कोहली 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी लय में दिखे रहे थे, लेकिन वह 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर 22 रन ने अक्षर पटेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए।

नमन धीर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट

अक्षर पटेल को इशान किशन से अच्छा साथ मिला। दोनों ने 35 रन जोड़े, लेकिन अक्षर आउट हो गए और भारतीय टीम संकट में दिखने लगी। नमन धीर 22 रन ने इशान किशन का अच्छा साथ दिया। वह मिचेल सेंटनर को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हुए। आकिब नबी 5 और इशान किशन 46 रन बनाकर आउट हुए। भारत का नौवां विकेट 183 रन पर गिरा। फिर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने भारत को 209 रन तक पहुंचा दिया।

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा फेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में 30 रन बनाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। पूरी खबर पढ़ें।