India vs New Zealand 3rd ODI Live Score in Hindi: टीम इंडिया (Team India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच तीसरा वनडे (3rd ODI) क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल (Hagley Oval in Christchurch) में खेला जाना है। क्राइस्टचर्च में अभी बारिश हो रही है, इसलिए टॉस में देरी है।

न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम के पास 1-0 की अजेय बढ़त है। बारिश के कारण दूसरा वनडे (2nd ODI) बेनतीजा रहा था। ऐसे में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुआई वाली टीम इंडिया (Team India) के पास जीत ही एकमात्र विकल्प है।

New Zealand T20I Tri-Series, 2022 Hagley Oval, Christchurch 30 November 2022 Bangladesh 146/8 (20.0) vs Pakistan 167/5 (20.0) Match Ended ( Day – Match 1 ) Pakistan beat Bangladesh by 21 runs

Live Updates

India vs New Zealand 3rd ODI Match Live Cricket Score Updates: तीसरे वनडे में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज पर निगाहें होंगी।

IND vs NZ Live Score: क्राइस्टचर्च में हो रही बारिश भारत के इस न्यूजीलैंड दौरे के दौरान मौसम खराब रहा है। तीसरे वनडे के लिए भी कुछ अलग नहीं है। पूरे दिन छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की गई है। क्राइस्टचर्च में बारिश हो रही है। हालांकि, भारी बौछार नहीं, लेकिन यह बूंदाबांदी से अधिक है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपनी कवायद से वार्मअप कर रहे हैं जबकि भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हैं। शिखर धवन कुछ अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ ताश खेलते नजर आ रहे हैं। IND vs NZ Live Score: क्राइस्टचर्च में होना है भारत-न्यूजीलैंड तीसरे वनडे नमस्कार। जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लाग में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे से जुडे़ अपडेट्स और खेल की अन्य खबरों की जानकारी पाने के लिए आप जनसत्ता.कॉम के साथ बने रहिए। यह मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाना है।