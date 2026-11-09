भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। पिछले दोनों मुकाबलों में बारिश के कारण फैंस का मजा किरकिरा हुआ था। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच में 200 के अंदर सिमट गई थी। दूसरी पारी में बारिश के कारण दोनों मैच में डकवर्थ लुईस पर सभी की नजरें टिकी रहीं। अब मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

न्यूजीलैंड के लोकल समय के मुताबिक मुकाबले की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होनी है। मैच का टॉस न्यूजीलैंड के लोकल टाइम के अनुसार दोपहर 2.30 बजे होना है। एक्यू वेदर के मुताबिक मैच के समय लगातार तकरीबन 80 प्रतिशत से ज्यादा बारिश की संभावना है। मैच से एक दिन पहले भी सोशल मीडिया पर हैमिल्टन के कई वीडियो सामने आए थे जिसमें खिलाड़ी डगआउट में बैठे दिखे और बारिश के कारण कवर्स पर पानी भरा था।

क्या है हैमिल्टन के मौसम का पूर्वानुमान?

हैमिल्टन में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले पर बारिश का संकट है। दोपहर 2 बजे (न्यूजीलैंड के समय के मुताबिक) से शाम 7 बजे तक औसतन 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा बारिश की संभावना है। बारिश के कारण इस मुकाबले के टॉस में देरी के साथ-साथ पहली पारी में कई बार खलल पड़ सकता है।

हर घंटे कैसा रहेगा मौसम? (न्यूजीलैंड के मुताबिक समय, बारिश प्रतिशत)

दोपहर 1 बजे: 79 प्रतिशत

79 प्रतिशत दोपहर 2 बजे: 86 प्रतिशत

86 प्रतिशत दोपहर 3 बजे: 86 प्रतिशत

86 प्रतिशत शाम 4 बजे: 84 प्रतिशत

84 प्रतिशत शाम 5 बजे: 81 प्रतिशत

81 प्रतिशत शाम 6 बजे: 81 प्रतिशत

81 प्रतिशत शाम 7 बजे: 77 प्रतिशत

77 प्रतिशत रात 8 बजे: 49 प्रतिशत

49 प्रतिशत रात 9 बजे: 67 प्रतिशत

67 प्रतिशत रात 10 बजे: 75 प्रतिशत

75 प्रतिशत रात 11 बजे: 62 प्रतिशत

भारत सीरीज में 2-0 से आगे

भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच 5 विकेट से और दूसरा वनडे मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से 4 रनों से जीता था। न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में 185 और दूसरे वनडे में 134 रन पर सिमट गई थी। अब तक भारतीय तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। 20 में से 17 विकेट तेज गेंदबाजों ने झटके हैं। भारत अब सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मुकाबला अगर भारतीय टीम जीती तो सीरीज कब्जा लेगी। अगर मुकाबला रद्द हुआ तो कम से कम यह तय हो जाएगा कि भारतीय टीम सीरीज नहीं हारेगी।

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